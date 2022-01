"Prominent getrennt": Alle Stars, Kandidaten und Ex-Paare stehen fest

Alle Kandidaten von "Prominent getrennt" stehen fest. Nachdem die AZ exklusiv drei VIP-Paare enthüllt hatte, bestätigt RTL jetzt die Teilnehmer der neuen RTL-Promi-Show. Wer ist bei "Prominent getrennt" dabei? Welche Stars treten an?

Acht ehemalige Liebes-Paare treten bei "Prominent getrennt" gegeneinander an

RTL bringt ein neues Format auf den TV-Bildschirm! Bei "Prominent getrennt" kämpfen ehemalige Liebespaare wieder miteinander – gegen andere Ex-Duos! Wer zusammenhält, sich vertraut und gemeinsam stark ist, kann 100.000 Euro gewinnen. Die Show startet am 22. Februar.

Doreen Dietel mit Exfreund Patrick Eid bei "Prominent getrennt"

Die AZ wusste bereits in der vergangenen Woche aus Produktionskreisen, dass Doreen Dietel mit Jugendliebe Patrick Eid teilnehmen wird. Die beliebte Gastronomin, die schon im Dschungelcamp war, hat einen Show-Partner an ihrer Seite, der das Herz auf der Zunge trägt und keine Erfahrungen im Reality-TV hat. Drei Jahre lang waren die beiden ein Paar. Seit 15 Jahren herrschte Funkstille.

Jenny Elvers ist Teilnehmerin mit Kandidat Alex Jolig

Ebenfalls berichtete die AZ, dass Jenny Elvers Kandidatin bei "Prominent getrennt" sein wird. Die blonde Schauspielerin tritt mit Alex Jolig an. Nach seinem "Big Brother"-Aufenthalt hatten die beiden eine sechsmonatige Liaison. Sohn Paul entstammt dieser leidenschaftlichen Verbindung. Erst seit kurzem haben Alex und seine Frau Britt wieder mehr Kontakt zu Jenny und Sohn Paul (20).

Serkan Yavuz wird Papa: Duo mit Ex Carina Spack

Die AZ wusste auch, dass Carina Spack und Serkan Yavuz beim Dreh dabei waren. Die beiden lernten sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Aber schon nach einem Jahr Beziehung folgte das Aus, samt medialer Schlammschlacht. Noch immer ist der Streit nicht beendet. Können sich Carina und Serkan, der bald Papa wird, versöhnen?

Michelle und Gigi aus "Ex on the Beach" bei "Prominent getrennt"

Für ein weiteres TV-Format haben sich Michelle Daniaux und Luigi "Gigi" Birofio qualifiziert. Die beiden lernten sich 2020 bei "Ex on the Beach" kennen und wurden danach ein Paar. Während sie ihm vorwarf, besitzergreifend zu sein, ließ Gigi nichts anbrennen. Michelle trennte sich nach einjähriger Beziehung. Können die beiden bei "Prominent getrennt" alte Gefühle erwecken?

Kandidaten bei "Prominent getrennt": Meike Emonts und Marcus Muth

Es war ein ewiges Auf und Ab. Der Startschuss der On-Off-Beziehung von Meike Emonts und Marcus Muth war 2018 im Fitnessstudio. "Macht-Spielchen" standen an der Tagesordnung. Zwei Jahre später, wenige Wochen nach den Aufzeichnungen von "Temptation Island", trennte sich Meike von Marcus. Man blockierte sich bei Social-Media, doch die Funkstille hielt nicht lange an. Meike ist sich sicher: "Es wird auf keinen Fall ein Hass-Liebes-Comeback geben."

Cecilia Asoro und Markus Kok sind wie Feuer und Wasser

Cecilia Asoro nahm 2019 bei "Der Bachelor" teil, konnte bei Rosenkavalier Andrej Mangold aber nicht landen. Stattdessen fand sie eine Freundin, die ihr Markus Kok vorstellte. Es war Liebe im Eiltempo: Sie zog mit neuem Hund bei Markus ein. Nach neun Monaten war alles aus, nur der Hund sorgte für weiteren Kontakt. Die beiden Düsseldorfer haben noch nicht ganz miteinander abgeschlossen, obwohl Cecilia beschreibt, dass die beiden wie Feuer und Wasser aufeinander reagieren.

Lena Schiwora und Robin Riebling aus "Temptation Island" dabei

Als Traumpaar der ersten Staffel von "Temptation Island" eroberten sie die Zuschauer – und verlobten sich gar. Doch Lena Schiwora und Robin Riebling bekamen Beziehungsprobleme. Lena wollte bei "Love Island" einen neuen Partner finden. Noch immer hofft Robin auf ein Liebes-Comeback, während Lena TV-Deutschland beweisen will, dass man mit dem Ex noch immer ein gutes Team bilden kann.

Sarah Joelle Jahnel und Dominik Wirlend: Körperliche Anziehung noch da

Auch das Ex-Paar Sarah Joelle Jahnel und Dominik Wirlend ist dabei. Sie lernten sich 2018 auf Mallorca kennen und erlebten direkt einen "geilsten Abend" zusammen. Das Reality-Sternchen und der Tennisprofi trennten sich 2019 im Streit. Dennoch ist die körperliche Anziehung geblieben. Dominik ist mittlerweile neu vergeben und sagt: "Mit Sarah Joelle in einem Bett schlafen? Das wäre die Hölle."