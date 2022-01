Kandidatin bei "Prominent getrennt": Doreen Dietel trifft in TV-Show auf Ex

Die AZ enthüllt exklusiv die erste Kandidatin von "Prominent getrennt". Doreen Dietel ist als Teilnehmerin bei der neuen RTL-Show dabei. Die Gastronomin und Schauspielerin wird mit einem Expartner gegen andere ehemalige Promi-Paare kämpfen.

Doreen Dietel betreibt am Tegernsee das "Dürnbecker"

Show-Comeback für die beliebte Schauspielerin Doreen Dietel! Nach dem Dschungelcamp soll die 47-Jährige einen Kandidaten-Vertrag für das neue TV-Format "Prominent getrennt" unterschrieben haben. Das erfuhr die AZ exklusiv aus Produktionskreisen.

Promi-Teilnehmerin bei "Prominent getrennt": Doreen Dietel ist dabei

Ehemalige Promi-Paare müssen sich in der Sendung wieder zusammenraufen, gegenseitig vertrauen und als Team auftreten. Dann winkt die stolze Gewinnsumme von 100.000 Euro. Doreen Dietel wird mit ihrem Ex Patrick Eid eines der acht Duos bilden. Mit ihm war sie wenige Jahre in der Jugend zusammen. Pikant: Für den unprominenten Bayer, der das Herz auf der Zunge tragen soll, ist das Reality-TV Neuland. Doreen Dietel wollte sich auf AZ-Anfrage nicht äußern.

Auf Kopf gestürzt: Doreen Dietel zeigt ihre Wunden

Doreen Dietel steht nach einem üblen Unfall aktuell wieder in ihrem Lokal "Dürnbecker". Noch immer sind die großen Wunden nach dem Sturz auf ihrer Stirn zu sehen. "Es ging so schnell. Es war glatt und meine Schuhe hatten kein Profil. Ich bin gerutscht und dann nach vorn gefallen", sagt Dietel über ihre üblen Verletzungen. Sie scherzt aber schon wieder: "Es wird schon werden. Bis ich heirate, wird es weg sein."

Doreen Dietel: Eigene Kollektion mit Jogginganzügen geplant

Die 47-Jährige ist voller Tatendrang; hat sich während der Corona-Pandemie ein weiteres Standbein aufgebaut. Bald soll unter ihrem eigenen Label DD eine Kollektion mit Jogginganzügen auf den Markt kommen. Als Designer hat ihr Sohn Marlow (7) fungiert. Ein gemaltes Kinderbild soll auf den gemütlichen Zweiteiler gedruckt werden, so Dietel auf Instagram.

Autobiografisches Enthüllungsbuch über Lippen, Männer und "Dahoam is Dahoam"

Im neuen Jahr will sich Doreen Dietel außerdem als Autorin probieren. Ein autobiografisches Enthüllungsbuch sei geplant. Darin soll es um ihr Leben in der DDR, verflossene Männer, die Zeit während der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" und ihre verpfuschten OP-Lippen gehen.

Konzept: Was erwartet die TV-Zuschauer bei "Prominent getrennt"?

"Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" bringt acht Ex-Promi-Paare an ihre emotionalen Grenzen. Im Reality-Format soll es aber nicht nur um den reinen Wettbewerb gehen.

Hat die Zeit wirklich alle Wunden geheilt? Können die einstigen Liebes-Duos noch an einem Strang ziehen? Warum wurde aus Liebe Hass? Kommen alte Gefühle wieder hoch? Sendestart der neuen RTL-Show ist der 22. Februar.