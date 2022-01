Kein Dschungelcamp für Lucas Cordalis: Er wird nicht mehr einziehen

Elf statt zwölf Stars sind ins RTL-Dschungelcamp eingezogen. Der gesetzte Kandidat Lucas Cordalis hat sich mit dem Coronavirus infiziert und darf nicht in den Busch. Er wird auch nicht mehr nachrücken.

Lucas Cordalis, der Ehemann von Daniela Katzenberger, hat Corona! Sein PCR-Test war nach der Einreise in Südafrika positiv. Ihm gehe es gut, er habe keine Symptome, heißt es. Ob er sich bei Schwiegermutter Iris Klein angesteckt hat? Nein, sagt Daniela Katzenberger in ihrer Insta-Story. Die beiden hätten seit Wochen keinen Kontakt gehabt.

PCR-Test positiv: Katzenberger-Ehemann hat Corona

Cordalis befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird engmaschig medizinisch betreut. Bis zur dritten Episode des Dschungelcamps war nicht klar, ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch einziehen wird.

Erstes Statement von Lucas Cordalis

"Ich bin so richtig am Boden zerstört", gab Cordalis bei Instagram nach dem Testergebnis ehrlich zu. Ob er überhaupt noch ins Camp darf, war mehr als fraglich. Lucas erklärte die Corona-Regeln: "Die Regeln hier in Südafrika sind, [...] wenn man positiv getestet ist, muss man zehn Tage in Selbstisolation." Und weiter: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Hoffnung nie aufgebe."

Lucas Cordalis darf nicht mehr ins Dschungelcamp nachrücken

Doch mittlerweile steht fest: Der Ehemann von Daniela Katzenberger wird nicht mehr zu den Promis ins Dschungelcamp nachziehen. Die Nachricht verkündeten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow am Anfang der dritten Folge am 23. Januar.

Lucas Cordalis hat sich bislang noch nicht zu dem endgültigen Aus geäußert. Es dürfte aber klar sein, dass er darüber sehr enttäuscht sein dürfte.

Dschungelcamp-Produktion geht wie geplant weiter

Auch im Produktionsteam vor Ort in Südafrika hat es positive Testergebnisse gegeben, allerdings nur sehr wenige. Darauf waren die Verantwortlichen vorbereitet – die Dschungelcamp-Produktion läuft wie geplant weiter, teilt RTL mit. Die positiven Corona-Fälle im Team stehen in keinem Zusammenhang mit der Infizierung von Lucas Cordalis.

Impf-Skandal um Christin Okpara

Zuvor stand Christin Okpara in den Schlagzeilen. Sie sollte als Kandidatin ins Dschungelcamp ziehen, doch ihr Impfstatus ließ Fragen offen. Jetzt hat sogar die Bundespolizei Beweise sichergestellt. RTL entfernte sie aus dem Teilnehmerfeld. Okpara muss vorzeitig aus Südafrika abreisen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft seit Freitag, 21. Januar 2022, bei RTL.