Amira und Oliver Pocher: Bei ihnen wurde eingebrochen!

Nun ist klar, warum Amira Pocher in den vergangenen Tagen so aufgebracht war: Bei ihr und Ehemann Oli wurde eingebrochen - als sie gerade selbst im Haus waren.

Erst vor wenigen Tagen haben sich viele Fans Sorgen um Amira Pocher gemacht. Bei Instagram erklärte die 29-Jährige, dass es ihr nicht gut gehe und sie viel geweint habe.

Amira und Oliver Pocher leben in Pietro Lombardis Haus

Nun haben die Moderatorin und ihr Ehemann Oliver Pocher verraten, was im Leben der beiden geschehen ist, was der Österreicherin so zu schaffen macht: Bei dem Paar wurde eingebrochen!

Das verrieten sie in ihrem Podcast "Die Pochers hier!". Seit Sommer 2021 leben Amira und Oli im Haus von Kumpel Pietro Lombardi, nachdem die Flut ihr Haus zerstört hatte. Und genau dort passierte nun die Tat.

Amira Pocher: "Habe Angst, die Kinder allein schlafen zu lassen"

Es sei geschehen, als die Zwei die beiden gemeinsamen Söhne ins Bett im Erdgeschoss brachten. Zwischen 18 und 19 Uhr müsse es gewesen sein, so Amira, und alles müsse ganz schnell gegangen sein. Zunächst hätten sie nichts bemerkt. "Erst, als ich meine leeren Schmuckschatullen auf dem Bett liegen sah, dämmerte mir, dass was nicht stimmt."

Danach rief das Promi-Paar augenblicklich die Polizei. Nun ist die Sorge groß. "Ich darf nicht daran denken, wenn wir ihm mit den Kindern auf dem Arm begegnet wären. Ich habe Angst, die Kinder allein schlafen zu lassen."