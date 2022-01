Was ist mit Amira Pocher los? "Ich habe viel geweint"

Was ist los bei der Ehefrau von Comedian Oliver Pocher? Auf Instagram zeigt sich Amira Pocher niedergeschlagen und spricht davon, dass es ihr aktuell nicht gut gehe. Die Öffentlichkeit werde den Grund auch bald erfahren, meint Amira Pocher.

Hochzeit, Kinder, neue Jobs im TV - die letzten Jahre waren für Amira Pocher überaus erfolgreich. Doch aktuell scheint es ihr nicht sonderlich gutzugehen. Was ist bei der Ehefrau von Oliver Pocher vorgefallen?

Amira Pocher zeigt sich niedergeschlagen: "Es ist etwas vorgefallen"

Am Sonntag (24. Januar) meldete sich die 29-Jährige mit einer Video-Botschaft in ihrer Instagram-Story. "Hier bin ich wieder. Die letzten Tage waren wirklich, wirklich hart", sagte sie. Im Clip zeigt sich Amira Pocher ungeschminkt und wirkt sehr niedergeschlagen.

"Eine Frage der Zeit, bis es rauskommt": Was macht Amira Pocher zu schaffen?

Ihr Auftritt habe einen Grund, wie die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher weiter erklärte: "Es ist was vorgefallen." Diese Ankündigung klingt dramatisch! Doch was genau passiert ist, will sie nicht erzählen. "Das will ich hier gar nicht thematisieren. Es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis das rauskommt. Aber solange es das nicht tut, werde ich es auch nicht sagen."

Jedoch machte Amira Pocher deutlich, dass es ihr sehr zu schaffen macht. "Ich bin richtig, richtig down gewesen die letzten Tage. Ich habe sehr viel geweint." Inzwischen gehe es ihr wieder besser, wie sie weiter klarstellte.

Schwere Zeiten bei Amira Pocher: Was sind die Gründe?

Ob es private oder doch berufliche Gründe sind, die Amira Pocher gerade beschäftigen? Immerhin hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten einiges einstecken müssen. Vergangenen Juli wurde die Villa, in der sie mit ihren Kindern und Ehemann Oliver Pocher lebt, durch Flut beschädigt und unbewohnbar gemacht. Seitdem kommt die Familie bei Freund Pietro Lombardi unter.

Im Dezember 2021 wurde dann noch Amira Pochers erste eigene TV-Show aus dem Programm genommen. "Die Superzwillinge" erreichte miserable Quoten und musste daher den Sendeplatz noch vor dem Finale räumen. Doch inzwischen geht es auch wieder aufwärts, denn die 29-Jährige ist Teil der neuen Staffel "Let's Dance".

Amira Pocher fliegt mit Familie in den Urlaub

Was tatsächlich hinter dem kryptischen Video von Amira Pocher steckt, bleibt abzuwarten. Sie gönnt sich mit ihrer Familie jetzt erstmal einen Urlaub, wie sie erklärte: "Wir verreisen bald. Ich fliege tatsächlich das erste Mal nach eineinhalb Jahren." Seit der Geburt ihres zweiten Kindes leidet sie unter Panikattacken. "Ich muss es einfach wieder wagen. Ich kann mich nicht von dieser Angst steuern lassen."