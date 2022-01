Festnahme bei Katie Price: Verstoß gegen einstweilige Verfügung

Wurde Katie Price etwa festgenommen? Bei der Trash-TV-Ikone gab es einen Polizeieinsatz. Offenbar hat sie gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen.

Katie Price soll von der Polizei festgenommen worden sein. Was ist passiert? (Archivbild)

Um Skandalnudel Katie Price wird es wohl nie ruhig. Nach zahlreichen Negativschlagzeilen um Suff-Fahrten und Tierquälerei-Vorwürfen scheint es jetzt einen neuen Hammer zu geben: eine Festnahme nach einem Polizeieinsatz.

Hat Katie Price ihren Ex und dessen Verlobte belästigt?

Wie das britischen Blatt " " berichtet, wurde Katie Price von Beamten abgeführt, weil sie gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen haben soll. Diese hat ihr Ex Kieran Hayler gegen das ehemalige Boxenluder erlassen, nachdem er und seine Verlobte von ihr mehrfach belästigt worden seien.

"Am Freitag (21. Januar) um 17.45 Uhr reagierte die Polizei auf einen Bericht, dass eine Verdächtige gegen ihre einstweilige Verfügung verstoßen hatte", sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber "Daily Mail". "Beamte haben eine Frau in den Vierzigern festgenommen, die im Rahmen von Ermittlungen freigelassen wurde, während die Ermittlungen fortgesetzt werden." Ob es sich dabei tatsächlich um Katie Price handelt, wurde von den Beamten jedoch nicht bestätigt.

Katie Price schweigt zu den Vorwürfen

Die Trash-TV-Queen wurde von britischen Medien allerdings dabei beobachtet, wie sie am Samstag die Polizeistation in Worthing verlassen hat. Sie soll den Berichten zufolge der Verlobten ihres Ex Textnachrichten geschrieben haben. Das darf Katie Price nicht, die einstweilige Verfügung soll noch bis 2024 andauern.

Die 43-Jährige hat sich zu den Vorfällen bislang noch nicht öffentlich geäußert. Auf ihrem Instagram-Kanal, wo sie normalerweise sehr aktiv ist, herrscht verdächtige Ruhe.