Tratsch im Dschungelcamp: Janina Youssefian packt über Dieter Bohlen aus

Die Promis im Dschungelcamp 2022 sind in Plauderstimmung. Janina Youssefian, die als Affäre von Dieter Bohlen bekannt wurde, spricht über ihre Zeit mit dem Poptitan. Außerdem legt sie sich mit Filip Pavlovic an.

Tag zwei im Dschungelcamp: Die Kennenlernphase ist vorüber, einige Grenzen wurden bereits etwas zickig abgesteckt und die Promi-Teilnehmer öffnen sich nach und nach. Mittendrin ist Janina Youssefian, die über ihre Zeit mit Dieter Bohlen einiges zu erzählen hat. Zur Dschungelprüfung muss Anouschka Renzi antreten.

Dschungelprüfung: Anouschka Renzi mit Krokodilen und Schlangen im "Aquälium"

Die Schauspielerin zeigte sich am Freitagabend nicht sonderlich begeistert, als Daniel Hartwich und Sonja Zietlow die Entscheidung der Zuschauer verkündeten. Trotzdem nahm sie die Herausforderung an und stellt sich dem "Aquälium".

Dschungelprüfung "Aquälium". Anouschka Renzi wird in einem Käfig stehend in einen großen Wassertank herabgelassen. Dort ist es stockdunkel, das kalte Wasser steht ihr bis zum Hals. Elf Sterne sind in verschiedenen Kammern des Tanks versteckt. © RTL

In einem Käfig wird Anouschka Renzi in einen Wassertank abgelassen und soll dort im Dunklen in verschiedenen Kammern nach Sternen suchen. Doch nicht alleine, denn dort tummeln sich auch Krokodile, Kröten, Schlangen, Krabben und Frösche. Am Ende kann sie vier Sterne ergattern. "Ich habe alles versucht, aber mehr ging einfach nicht", erklärt die Dschungelcamperin nach ihrer Prüfung. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow sind begeistert von der Leistung und bescheinigen sogar, dass es sich um die bislang schwierigste Aufgabe gehandelt habe.

Tratschende Dschungelcamp-VIPs: Janina Youssefian plaudert Details über Bohlen-Affäre aus

Im Camp nähert sich Anouschka Renzi einigen Promi-Kollegen an. Vor allem Harald Glööckler und Janina Youssefian scheinen ihre Bezugspersonen zu sein. "Du bist liebenswert. Ich mag dich. Ich habe gedacht, du wärst anders", sagt sie zu der Ex von Dieter Bohlen. "Sie hat gedacht, du bist ein Teppichluder", erklärt Harald Glööckler.

Harald Glööckler, Anouschka Renzi (r.) und Janina Youssefian gönnen sich ein Plauderstündchen am Fluss. Es geht um Janinas Betitelung als Teppichluder. © RTL

Doch über diesen Titel ist Janina Youssefian nicht sonderlich glücklich. Auf die Frage, warum Dieter Bohlen nicht in der Presse abgewatscht wurde, sagt sie: "Er war ja damals schon in der Presse. Er hätte das ja steuern können – hat er nicht gemacht!" Auch über Details zur Affäre mit dem Poptitan packt sie aus. "Wir hatten drei Jahre eine Affäre. Das war auch nicht im Teppichladen, das war auf dem Zuschneidetisch. Dieter hat immer um 16 Uhr angerufen und wollte. Ich immer: 'Ich kann nicht, ich bin bei der Arbeit. Irgendwann ok, dann komm vorbei, ich nehme mir 'ne Pause.' Kleid hoch, Hose runter – und so wurden wir beim Sex erwischt. Ich wurde dann gekündigt und der Ladenbesitzer hat die Geschichte an die Presse verkauft."

Janina Youssefian und Harald Glööckler scheinen sich gut zu verstehen. © RTL

Bohlen-Ex legt sich mit Filip Pavlović an

Doch das einstige "Teppichluder" packt nicht nur über die Vergangenheit aus, sondern zickt sich auch lautstark mit Filip Pavlović an. Als der darum bittet, von der Hängematte in ein Bett tauschen zu können, poltert Youssefian los: "Ich habe Zeckenfieber! Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Geh mir nicht auf den Sender!"

Am Abend wird es dann richtig laut. Filip Pavlovic (Foto) und Janina Youssefian kriegen sich so richtig in die Haare. © RTL

Das lässt sich der ehemalige Dating-Show-Kandidat nicht gefallen und feuert zurück: "Du bist überhaupt kein Teamplayer. Das ist super scheiße von dir." Die Streithähne brüllen sich an und die Situation droht zu eskalieren. Freunde werden aus den beiden im Dschungelcamp wohl nicht mehr.