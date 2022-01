Gülcan Kamps ungeschminkt und ohne Filter: Für dieses Foto erntet sie Kritik

Auf Instagram zeigt sich Gülcan Kamps ohne Make-up oder Filter, wie sie beteuert. Doch viele Fans und Follower glauben der Moderatorin nicht und teilen gegen sie aus.

Im Dezember ist Gülcan Kamps zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gibt sie regelmäßig Updates, wie es ihr nach der Schwangerschaft und Geburt geht. Doch ein Foto, das die ehemalige VIVA-Quasselstrippe jetzt gepostet hat, regt den Unmut vieler Fans und Follower.

So sieht Gülcan Kamps ungeschminkt und ohne Filter aus

Am Samstag (22. Januar) zeigte sich Gülcan Kamps komplett ungeschminkt. Das Bild soll auch nicht bearbeitet worden sein, wie sie erklärt. "No Make up. No Filter. Just a happy Mum", schreibt sie dazu.

Dafür erhält die Moderatorin Zuspruch und Lob. "So natürlich und so wunderhübsch", "du bist bezaubernd" und "natürlich und happy steht dir am besten" lauten einige Kommentare.

Hat Gülcan Kamps doch einen Filter benutzt? Fans sind sich sicher

Aber hat Gülcan Kamps für das Foto tatsächlich keinen Filter verwendet? Immerhin sieht sie darauf erstaunlich glattgebügelt aus. Dieser Meinung sind auch einige Fans, die deshalb ordentlich gegen sie austeilen. "Aber da ist doch ein Filter drüber. Sieht man doch alleine am Datum", schreibt ein Follower dazu. Auch ein weiterer kritisiert die Moderatorin für das Bild: "Also no Filter stimmt irgendwie nicht so ganz."

Bislang hat Gülcan Kamps sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert und wird es wahrscheinlich auch nicht. Ein Kommentator fasst die Diskussion zusammen und erklärt: "Ob mit Filter oder ohne Filter, sie meinte es gut und lieb."