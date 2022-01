Patricia Blanco bricht Abnehm-Kur ab: "Falle innerlich zusammen"

Zusammen mit ihrem Verlobten Andreas Ellermann wollte Patricia Blanco eigentlich abspecken. Doch eine Kur an der Ostsee brach die Tochter von Roberto Blanco nach nur fünf Tagen wieder ab.

Patricia Blanco: Diät trotz schlanker Figur

Im November 2021 besuchte Patricia Blanco bereits mit ihrem Verlobten eine Heilfasten-Klinik auf Marbella. Und Anfang des Jahres zeigte sie sich via Instagram rank und schlank. Trotzdem versuchten sie es jetzt mit einer Schrothkur in Warnemünde an der Ostsee.

Patricia Blanco bricht Abnehm-Kur ab und gönnt sich Fastfood

Doch lange hielt die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco das Programm nicht durch, wie Andreas Ellermann gegenüber " " erklärt. "Patricia hat die Kur nach fünf Tagen abgebrochen, ist einfach zu McDonald's gefahren", sagt er über seine Verlobte. "Wenn mein Partner mich nicht unterstützt, werde ich nie abnehmen."

Patricia Blanco scheint über ihren Abbruch der Diät jedoch kein schlechtes Gewissen zu haben, wie sie sagt. "Meine Laune war im Keller! Schon wieder eine Abnehm-Kur, ich falle ja bald innerlich zusammen. Ich musste einfach zu McDonald's, konnte nicht widerstehen."