Kot-Attacke gegen Anouschka Renzi - die Dschungelcamper freut's: "Hat die Richtige erwischt"

Und wieder fliegt Affen-Kot aus den Bäumen auf einen Promi-Kandidaten im Dschungelcamp. Dieses Mal trifft es Anouschka Renzi. Ein VIP kann sich einen fiesen Kommentar nicht verkneifen.

Haben die Promis bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" etwa eine abführende Wirkung auf die Affen im Dschungel? Bereits zum zweiten Mal wird ein VIP von Fäkalien getroffen. Anouschka Renzi findet das gar nicht witzig - die anderen Camper dafür schon.

Streit im Dschungelcamp: Promis gegen Anouschka Renzi

Die 57-Jährige scheint immer mehr zur Außenseiterin im Dschungelcamp 2022 zu werden. Sie schimpft über das Essen und die Prüfungen, legt sich mit ihren Mitstreitern an, teilt gegen RTL aus und findet irgendwie alles doof. Bereits in der Folge vom Mittwoch (26. Januar) beschuldigte sie Tina Ruland, sie bei den Showmachern angeschwärzt zu haben, als sie aufgrund einer Strafe nicht alle Luxusartikel rausgibt.

Auch Promi-Kandidatin Tara Tabitha schimpft am nächsten Tag über die Schauspielerin: "Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Sie, die den ganzen Tag nur rummeckert, Starallüren an den Tag legt und hundertmal das Bett wechseln will – sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels", meckert sie. Die Quittung für Anouschka Renzi folgt prompt: Sie wird von einem Affen mit Fäkalien bombardiert.

Anouschka Renzi ist angeekelt. Sie wurde von Affen-Kot getroffen. © RTL

Anouschka Renzi von Affen-Kot getroffen - Tina Ruland zeigt sich schadenfroh

"Oh, nein. Jetzt hat mir einer hier drauf geka***", ruft die 57-Jährige angeekelt. Der Kot hat sie am Oberarm erwischt. Die restlichen Promis scheinen diesen Vorfall mit Genugtuung zur Kenntnis zu nehmen und können sich ein kollektives Grinsen nicht verkneifen. Vor allem Tina Ruland zeigt sich schadenfroh und erklärt: "Hat die Richtige erwischt!"

Die Promis, allen voran Tina Ruland, zeigen sich schadenfroh über die Kot-Attacke gegen Anouschka Renzi. © RTL

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Dschungelcamp-VIP von Fäkalien eines Baumbewohners getroffen wird. Vor wenigen Tagen landete Kot auf dem Kopf von Filip Pavlović, der daraufhin Angst hatte, mit Hepatitis infiziert zu werden.

Da sitzt der Übeltäter, der die Dschungelcamper mit Fäkalien bombardiert. © RTL

Harald Glööckler stellt sich hinter Anouschka Renzi

Im Dschungelcamp hat Anouschka Renzi lediglich in Harald Glööckler einen Verbündeten, der hinter ihr steht. Als erneut Streit um die Schauspielerin ausbricht, poltert der Designer gegen Teamchefin Tina Ruland: "Sie [Anouschka Renzi, d.R.] kann auch ihre Meinung sagen. [...] Du attackierst die Anouschka unentwegt." Ob damit das letzte Wort gesprochen ist? Eher unwahrscheinlich.