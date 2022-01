Rosenkrieg bei Melanie Müller eskaliert: Ex Mike Blümer zusammengeschlagen

Vor dem Haus von Melanie Müller sollen sich unschöne Szenen abgespielt haben. Ihr Ex Mike Blümer wurde offenbar von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Eine klaffende Wunde über dem rechten Auge, Blut läuft das Gesicht herunter - Mike Blümer, Ex von Melanie Müller, wurde offenbar übel zugerichtet. Er sei von mehreren Männern vor dem Haus der "Promi Big Brother"-Gewinnerin attackiert worden, wie Zeugen berichten. Was ist passiert? Und was sagt Melanie Müller dazu?

Ex von Melanie Müller attackiert: "Einer gab ihm eine Kopfnuss"

Am 14. Januar soll Mike Blümer die gemeinsamen Kinder bei seiner Ex abgeliefert haben. Wie " " berichtet, seien aus dem Haus Männer gekommen und auf den 55-Jährigen losgegangen. "Mike wurde von fünf Männern gestellt und angegriffen, einer gab ihm eine Kopfnuss", sagt ein Zeuge zu dem Vorfall. "Man sagt ihm, er solle Melanie und die Kinder in Ruhe lassen. Anschließend nimmt man ihm auch noch die Autoschlüssel ab."

Mike Blümer erstattet Anzeige - Polizei ermittelt

Mike Blümer soll bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls erstattet haben. "Wir ermitteln in dem Fall", bestätigten Beamte gegenüber "Bild". Der Ex von Melanie Müller will sich nicht zu der Attacke äußern und erklärt dazu: "Ich möchte nicht Teil dieser Dreckschlacht sein, um unsere Kinder zu schützen."

Melanie Müller über Attacke gegen Ex: "Ich habe den Angriff nicht mitbekommen"

Melanie Müller selbst schildert den Vorfall komplett anders. "Mein Ex hat offenbar viele Schulden bei Leuten, die keinen Spaß verstehen", sagt sie dazu. Sie habe erst davon erfahren, als die Männer vor ihrer Tür standen und das Geld von ihr haben wollten. "Er will mir die Kinder wegnehmen und mich zerstören. Ich habe den eigentlichen Angriff nicht mitbekommen." Die Ballermann-Sängerin fühle sich aktuell nicht mehr sicher und überlege, ob sie mit ihren Kindern nach Mallorca gehen sollte.

Noch vergangene Woche hatte Mike Blümer via Instagram erklärt, dass er und Melanie das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder hätten und sie nur das Beste für sie wollten. Die Trennungsschlacht zwischen dem einstigen Paar scheint mit den neuesten Vorfällen jedoch komplett zu eskalieren.