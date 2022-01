Nach Corona-Skandal-Auftritt: Lisa Fitz schmeißt bei SWR-"Spätschicht" hin

Sie hat Falschinformationen in der SWR-Sendung "Spätschicht" verbreitet; entschuldigte sich anschließend. Doch Lisa Fitz zieht nach dem "Shitstorm" weitere Konsequenzen und will nie mehr in der Comedy-Sendung auftreten. Der öffentlich-rechtliche Sender bedauert die Entscheidung.

27. Januar 2022 - 10:40 Uhr | AZ

Kabarettistin Lisa Fitz © imago/SpöttelPicture

Eine Mitte Dezember ausgestrahlte Ausgabe der im Südwesten beliebten Comedy-Sendung "Spätschicht" schlug hohe Wellen. Die Kabarettistin Lisa Fitz (70) hat darin teils massive Corona-Fehlinformationen verbreitet. Der SWR reagierte auf die anhaltende Kritik und den "Shitstorm", wie es Fitz selbst nannte, und löschte die Folge nachträglich aus der Mediathek. Grund: falsche Tatsachenbehauptung hinsichtlich der Anzahl der Impftoten seitens der Künstlerin. Lisa Fitz nennt falsche Zahl der Corona-Impftoten: SWR löscht Auftritt Wenige Tage später reagierte Lisa Fitz auf die Vorwürfe. "Ich bin keine Impfgegnerin, und keine Corona-Leugnerin", schrieb sie in einem Facebook-Beitrag. "Auch bin ich keine Verschwörungstheoretikerin." Allerdings griff sie erneut auch auf ihre alten Argumente zurück. Immerhin: Sie "bedauere", dass sie ihre zuvor genannte Zahl an Impftoten nicht explizit als Verdachtsfälle benannt habe. Mehr Fehler habe die 70-Jährige nicht einzuräumen: "Das war es dann auch." Lesen Sie auch Lisa Fitz reagiert auf Corona-Vorwürfe - "Bin keine Impfgegnerin" X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lisa Fitz zieht jetzt weitere berufliche Konsequenzen und will nicht mehr Teil der SWR-Sendung "Spätschicht" sein. Die Bayerin möchte nie mehr als Gast darin auftreten, wie aus einer Sendererklärung am 27. Januar hervorgeht. Der öffentlich-rechtliche Sender bedauert das Ende der Zusammenarbeit mit Lisa Fitz. Lisa Fitz beendet Zusammenarbeit mit SWR-Sendung "Spätschicht" Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung: "Der SWR bedauert die Entscheidung von Lisa Fitz und hätte die langjährige sehr anregende Zusammenarbeit mit ihr gerne fortgesetzt."