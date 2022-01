Melanie Müller teilt sich das Sorgerecht für die Kinder mit Ex Mike

Wenn eine langjährige Ehe in die Brüche geht, gibt es einiges zu klären. Immerhin in einem Punkt scheinen sich Melanie Müller (33) und ihr Ex Mike Blümer (56) einig zu sein: die Kinder sollen bei beiden aufwachsen.

20. Januar 2022 - 15:15 Uhr | AZ

Seit November 2021 getrennt: Mike Blümer und Melanie Müller. © imago images / APress

Fremdgeh-Vorwürfe, öffentliche Streits und fiese Seitenhiebe in Podcasts - die Trennung von Schlagersängerin Melanie Müller und Mike Blümer läuft alles andere als privat ab. Ihre beiden Kinder wollen sie aus der Schusslinie halten - ob das klappt? Mike Blümer flog aus dem Familienhaus raus Als sich das Paar Ende November 2021 nach sechs Jahren Ehe trennte, flog Blümer im hohen Bogen aus dem Haus der ehemaligen Dschungel-Königin raus. Ihr langjähriger Manager und Noch-Ehemann wohnt nun in einer Leipziger Dachgeschosswohnung, die er stolz auf Instagram präsentiert. Lesen Sie auch Nach Ehe-Aus: Melanie Müller kämpft mit Gewichtsverlust und mentalen Problemen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Komplizierte" Situation mit den Kindern Dort verriet er seinen Fans in einer Fragerunde auch, dass die Lage zwischen ihm und Melanie Müller "kompliziert" sei. Zur Familiensituation schrieb er: "Wir haben beide das Sorgerecht und wollen für die Kinder nur das Beste". Momentan leben die 2017 geborene Tochter und der 2019 geborene Sohn aber bei ihrer Mutter.