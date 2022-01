Hepatitis-Angst bei Dschungelcamp-VIP Filip Pavlovic: "Der Affe hat mich angeschi***"

Dass das Dschungelcamp kein sonderlich hygienischer Ort ist, sollte eigentlich jedem Promi-Kandidaten bekannt sein. Trotzdem verfällt Filip Pavlovic nach einem ekligen Erlebnis in Panik – er hat sogar Angst vor einer Hepatitis-Infektion.

Plumpsklo im Camp, gammlige Tierkadaver in den Prüfungen und die mangelnde Körperhygiene einiger Kandidaten – das Dschungelcamp kann für so manch sensible Nase durchaus zur Herausforderung werden, eine Keimphobie, wie etwa bei Ex-Teilnehmerin Hanka Rackwitz, ist da nicht von Vorteil. Doch das, was Filip Pavlovic jetzt erlebt, ist eine besonders eklige Premiere bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Der Kandidat wird von einem Affen "angeschi***".

Ekel-Alarm: Affen-Kot im Bett von Filip Pavlovic

Mit diesem Erlebnis bringt der ehemalige Bachelorette-Kandidat vor allem seine Promi-Mitstreiter zum Lachen. "Der Affe hat mich angeschi***, der hat mich angeka***", ruft Filip Pavlovic fassungslos. "Guck' mal die Schei** hier auf meinem Bett!" Das ist bislang noch keinem Dschungelcamp-VIP passiert – was vielleicht daran liegt, dass es in Australien keine Affen gibt und die aktuelle Staffel in Südafrika gedreht wird.

Angewidert geht sich Filip mit Peter Althof die Hände waschen. Dabei bekommt er Angst, dass er sich durch den Affen-Kot mit einer Krankheit angesteckt haben könnte. "Genau in meine offene Wunde. Kann das Bakterien übertragen? Ich habe auch noch so richtig schön reingefasst", sagt er dazu und macht sich Sorgen. "Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege!" Janina Youssefian findet daraufhin beruhigende, wenn auch etwas unpassende, Worte. "Hör zu: Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand zum Beispiel den Peter absticht, das Messer nimmt und dich auch absticht!"

Filip Pavlovic hat Angst, sich durch Affen-Kot mit Hepatitis angesteckt zu haben. © RTL

Allerdings sollte man auf die Ex von Dieter Bohlen bei Gesundheitsfragen nicht unbedingt vertrauen. Immerhin war sie in der zweiten Folge am Samstag der festen Überzeugung, nach einem Zeckenbiss an Zeckenfieber zu leiden.

Liebesdrama um Filip Pavlovic: Tara Tabitha weint

Doch der Affen-Kot scheint nicht das einzige Problem von Filip Pavlovic zu sein. Offenbar ist Mitstreiterin Tara Tabitha etwas verschossen in ihn. Als er dem Reality-Sternchen nicht sofort beim Wäschewaschen Gesellschaft leisten will, bricht sie in Tränen aus. Das bekommen auch alle anderen Camper mit, was Filip extrem nervt. "Jetzt stehe ich wieder als Vollidiot da."

Tränen bei Tara Tabitha: Ist sie etwa unglücklich in Filip Pavlovic verknallt? © RTL

Doch Tara sieht die Situation ein wenig anders und beschwert sich über sein Verhalten: "Das ist typisch. Ich bin traurig und er ist jetzt das Opfer. Ich habe doch nur nach einer Kleinigkeit gefragt."

Filip Pavlovic kann nicht verstehen, warum Tara Tabitha seinetwegen weint. © RTL

Dschungelprüfung: Die Promis müssen mal wieder zum Ekel-Essen antreten

Zur Dschungelprüfung müssen dieses Mal drei Promis antreten. Linda Nobat, Anouschka Renzi und Harald Glööckler dürfen sich über allerlei widerliche "Köstlichkeiten" freuen. Bei dem Spiel können sie zwei Sterne ergattern.