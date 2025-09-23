Wiesn-Zeit ist für Bill Kaulitz offenbar auch Flirt-Zeit. Der Schwager von Heidi Klum hat sich auf der Wiesn mit TV-Sternchen Jannik Kontalis getroffen – Turtelei inklusive. Wie ist der Abend abgelaufen? Was gab es in den sozialen Medien nicht zu sehen? Die AZ weiß, was hinter den Kulissen passiert ist.

Wo Bill Kaulitz in Deutschland auftaucht, ist ein XXL-Medienrummel vorprogrammiert. Auch das Oktoberfest bildet da keine Ausnahme. Obwohl Weltstars wie Rapper Drake oder Schwägerin Heidi Klum das größte Volksfest der Welt feiern, der "Tokio Hotel"-Frontmann ist trotzdem DAS Tuschelthema der Wiesn – vor allem nach dem Besuch mit seinem angeblichen Gspusi Jannik Kontalis. Was ist wirklich an dem Abend passiert? Was gab es auf Instagram und Co. nicht zu sehen? Der Ex-Partner von Yeliz Koc hat der AZ Einblicke in den wilden Party-Abend gegeben.

Kaulitz-Date Jannik Kontalis feiert Oktoberfest: "Ich bin überwältigt"

Für Jannik Kontalis ging es zum ersten Mal überhaupt auf das Oktoberfest. "Ich bin überwältigt und begeistert, es ist extrem verrückt", sagt er der AZ beim WiesnBummel von Cathy Hummels. Auch von der Tracht zeigt er sich begeistert: "Ich finde, das hat irgendwas. Es ist etwas Edleres, man macht sich schicker, das finde ich sehr schön."

Cathy Hummels mit Jannik Kontalis beim "WiesnBummel". © instagram/jannikkontalis

Doch was ist wirklich bei seinem Turtel-Ausflug mit Bill Kaulitz passiert? Eigentlich zeigt der Sänger von "Tokio Hotel" gerne sein turbulentes Leben in den sozialen Medien, doch vom Wiesn-Trip mit Jannik Kontalis fehlte jede Spur. Der "Prominent getrennt"-Star hat nun aber selbst verraten, wie der Abend abgelaufen ist. "Am Sonntag waren wir im Schützenzelt, da waren wir ein bisschen unterwegs", sagt er offen im AZ-Gespräch. "Dann ging es auf ein paar Achterbahnen und zum Freefall-Tower – das ist genau meins, das Gefühl nach oben zu fahren und nach unten zu fallen ist der Wahnsinn."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

"Es war richtig schön": So schwärmt Jannik Kontalis von Bill Kaulitz

Und wie hat Jannik Kontalis seine Zeit mit Bill Kaulitz erlebt? "Es war ein lustiger Abend. Wenn Bill und ich unterwegs sind, wird es immer lustig. Wir waren ja auch zusammen auf den Achterbahnen und dem Freefall-Tower", schwärmt Jannik Kontalis. Wie die AZ vor Ort beobachten konnte, hielten die beiden Promi-Männer während der Fahrt auf dem "Skyfall" sogar Händchen. Später ging es für die ganze Gruppe noch in eine Bar. "Es war richtig schön."

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis beim gemeinsamen Wiesn-Date. © Sven Geißelhardt

Beim Händchenhalten und vorsichtigen Berührungen sei es zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis aber nicht geblieben. Im Gespräch mit RTL antwortet er auf die Frage, ob denn schon geküsst wurde, mit einem verschmitzten Lächeln und sagt offen: "Ja, klar." Aber was geht denn nun zwischen den beiden Männern? Ist es eine Freundschaft, eine Liebelei oder könnte gar was Ernstes draus werden? Das will Jannik Kontalis (noch) offen lassen und erklärt der AZ: "Wir mögen uns einfach. Wir schauen mal."

Verschmuster Auftritt auf der Wiesn von Jannik Kontalis und Bill Kaulitz

Dennoch war selbst für Beobachter des Wiesn-Dates spürbar, wie sehr zwischen Jannik Kontalis und Bill Kaulitz die Funken fliegen. Das konnte die AZ selbst beobachten. Nach dem Adrenalinkick auf dem Freefall-Tower legte der "Tokio Hotel"-Frontmann liebevoll seinen Arm um seinen prominenten Begleiter.

Bei Jannik Kontalis und Bill Kaulitz fliegen spürbar die Funken. © Sven Geißelhardt

Kontalis selbst schien die Nähe zu dem Sänger zu genießen. Selbsternannte Kritiker werfen ihm jedoch vor, den Schwager von Heidi Klum nur für PR-Zwecke auszunutzen. Kaulitz selbst sagte dazu vor Kurzem zu RTL: "Die kennen den Jannik doch gar nicht. Klar hat er mal ein bis zwei Fernsehauftritte gehabt, aber keiner weiß doch, wie er wirklich ist." Wie die gemeinsame Zukunft der beiden aussehen wird, bleibt allerdings abzuwarten.