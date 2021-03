Steinmeier nennt Masken-Geschäfte "Gift für die Demokratie"

Er teile die Empörung über die Abgeordneten, "die sich in der Krise an der Krise persönlich bereichert haben", sagte Frank-Walter Steinmeier. Sie seien "Gift für die Demokratie", so der Bundespräsident.

12. März 2021 - 13:43 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte in seiner in diesem Punkt ungewöhnlich scharf formulierten Rede, es gehe um sehr viel mehr als nur individuelles Fehlverhalten. © Wolfgang Kumm/dpa