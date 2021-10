Weihnachtsmarkt ohne Maske, aber mit Glühwein: Die Corona-Regeln für den Christkindlmarkt-Besuch

In rund einem Monat starten wieder die ersten Christkindlmärkte in Bayern, allzu strenge Corona-Regeln wird es dieses Jahr nicht geben. Die Maßnahmen für die Weihnachtsmärkte im Überblick.

München - Im November starten die ersten Weihnachtsmärkte in Bayern, so natürlich auch in München. Der größte Christkindlmarkt der Stadt am Marienplatz wird nach der Corona-Absage im vergangenen Jahr diesmal sogar noch größer als bisher. Los geht's hier am 22. November.

Große Corona-Einschränkungen bei den Christkindlmärkten in Bayern wird es in diesem Jahr jedenfalls nicht geben, das haben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bereits in der vergangenen Woche klargestellt. Am Dienstag (19. Oktober) wurden die Regelungen vom Wirtschaftsministerium nochmals konkretisiert – die AZ gibt einen Überblick:

Keine 3G-Regelung auf Bayerns Weihnachtsmärkten

Auf den Christkindlmärkten im Freistaat wird es unter freiem Himmel keine 3G-Pflicht oder sonstige ähnliche Regelungen (2G, 3G+) geben. Das Zeigen eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises ist nicht notwendig. Sollte es geschlossene Räume, wie beispielsweise Stände geben, gilt die 3G-Regel jedoch – vorausgesetzt, die Inzidenz im jeweiligen Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt liegt bei über 35.

2G, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Keine Maskenpflicht auf dem Christkindlmarkt

Anders als etwas auf der Auer Dult, die aktuell in München stattfindet, gilt auf den Weihnachtsmärkten in ganz Bayern zumindest unter freiem Himmel keine Maskenpflicht. "Lediglich im Innenbereich zum Beispiel von geschlossenen Ständen müssen Besucher grundsätzlich zumindest eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen", heißt es seitens des Wirtschaftsministeriums.

Weihnachtsmarkt: Keine Umzäunung der Marktfläche

Die Areale der Christkindlmärkte werden nicht umzäunt, demnach gibt es auch keine speziellen Ein- und Ausgänge mit entsprechenden Kontrollen.

Glühwein erlaubt: Kein Alkoholverbot auf Christkindlmärkten

Auf den Christkindlmärkten besteht dem Wirtschaftsministerium zufolge auch kein Ausschankverbot von Alkohol. Dieses hatte es zuletzt beispielsweise noch im Fußballstadion gegeben. Die Besucher können also in aller Ruhe ihren Glühwein genießen.

Wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft in München auf AZ-Nachfrage mitgeteilt hat, entfallen zudem die sogenannten Gastroinseln, mit denen die Stadt ursprünglich geplant hatte. Gastroinsel bedeutet, dass es für den Verzehr von Essen und Trinken nur speziell festgelegte Bereiche gibt. Weil die Staatsregierung den Verkauf von Speis und Trank auch ausdrücklich für "to go" erlaubt hat, können die Standlbetreiber auf diesen Mehraufwand verzichten.

Ministerium: Auf Mindestabstand achten

Trotz der lockeren Corona-Regeln sind die Veranstalter des jeweiligen Markts dazu verpflichtet, ein individuelles Infektionsschutzkonzept für Mitarbeiter, Standbetreiber und Besucher auszuarbeiten und darüber zu informieren. Zudem weist das Wirtschaftsministerium darauf hin, dass durch bestimmte Maßnahmen der Besucherlenkung Menschenansammlungen vermieden werden sollen. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern soll, wo immer möglich, eingehalten werden.

"Die Märkte haben gerade für Familien nach entbehrungsreichen Monaten eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Mit diesem maßvollen Schutzkonzept stellen wir sicher, dass der Infektionsschutz gewährleistet wird, die Gäste einen unbeschwerten und stimmungsvollen Marktbesuch erleben sowie Veranstalter, Marktkaufleute und Schausteller die Chance haben, wieder Umsätze zu erwirtschaften", wird Wirtschaftsminister Aiwanger in einer Mitteilung zitiert.