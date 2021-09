So groß wie noch nie: Die Altstadt wird zum XXL-Christkindlmarkt

Er wird so weitläufig wie nie: vom Marienplatz bis Stachus, Sendlinger Tor und Rindermarkt. Und die über 100 Standlleute können aufatmen, (fast) alle bekommen Platz - sieben Wochen lang.

München - Das sind mal schöne Aussichten für die Münchner - und für die gebeutelten (Wiesn-)Schausteller und Marktkaufleute: Der Christkindlmarkt am Marienplatz findet heuer nicht nur statt (falls der Freistaat im Winter nicht dagegen entscheidet). Er wird auch so gemütlich und weitläufig wie nie. Und er darf obendrein so lang dauern wie nie, nämlich deutlich über die Adventszeit hinaus, von 22. November bis 9. Januar, das sind sieben Wochen.

"Natürlich zwingen wir keinen Standbetreiber, bis zum 9. Januar zu stehen", sagt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. © Archiv

Das hat der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. "Wir haben so jeden der über 100 Standbetreiber, die sonst auch am Marienplatz stehen, erfolgreich untergebracht", sagt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner zur AZ, "mit Ausnahme von zwei, drei, die nicht genügend Punkte für eine Platzvergabe erreicht haben".

Auf den gelb hinterlegten Straßen soll heuer der besonders lange Christkindlmarkt stattfinden. © Google Maps/AZ

Christkindlmarkt München: Heuer stehen die Standl luftig

Kein dichtes Gedrängel also mehr vor dem Rathaus, der Enge waren die Münchner selbst ohnehin lieber ausgewichen (hier tummelten sich vor der Pandemie vor allem Touristen). Heuer werden die Standl laut Plan luftig stehen: vom Marienplatz aus durch die ganze Fußgängerzone bis zum Stachus, außerdem über den Rindermarkt und durch die Sendlinger Straße bis zur Asamkirche. Und auch entlang der Weinstraße geht's weiter mit Glühwein- und Bratwürschtlduft, bis kurz vor dem Marienhof.

Christkindlmarkt 2021: Rückmeldungen der Beschicker sind gut

Wer Glühwein und anderen Alkohol verkauft, bekommt eine eigene "Insel" mit Zaun, nur jeweils dort gilt die 3G-Regel, alle anderen Bereiche sollen frei zugänglich sein. "Natürlich zwingen wir keinen Standbetreiber, bis zum 9. Januar zu stehen", sagt Baumgärtner, "zum Beispiel Christbaumkugeln werden sich nach Weihnachten nicht mehr so gut verkaufen. Aber wir möchten allen die Möglichkeit geben, nach den vielen Monaten ohne Einnahmen etwas mehr Umsatz zu machen." Die Rückmeldungen der Beschicker sind gut, mehr als die Hälfte möchten gern verlängern.

Und noch einen Grund gibt es freilich, die Standl über die staade Zeit hinweg stehen zu lassen: Viele Münchner haben erst nach den trubeligen Festtagen so richtig Zeit für entspannte Glühwein-Treffen in der Stadt. Baumgärtner: "So haben alle was davon, die Standbetreiber, die Läden und die Bürger."