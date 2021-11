Corona in München: Inzidenz explodiert, keine Intensivbetten mehr

Mit einer gemeldeten Inzidenz von 337,7 sind die Zahlen der Neuinfektionen wieder realistischer als noch vor einer Woche - aber wohl noch immer nicht ganz korrekt.

Das Rathaus am Marienplatz: Die Stadtverwaltung bekommt die Meldung der Neu-Infektionen wohl langsam in den Griff.

München - Die Stadt scheint die Kontaktnachverfolgung und Meldung der Neu-Infektionen langsam wieder in den Griff zu bekommen. Für Montag meldet das RKI einen Inzidenzwert von 337,7 - das ist fast doppelt so viel wie die offizielle Zahl vom Freitag und drei Mal so hoch wie der Wert von letzter Woche.

Damals hatte die Stadt eine Inzidenz von unter 100 ausgegeben - und bekanntermaßen mitgeteilt, dass die Zahlen deutlich zu niedrig seien.

Corona-Inzidenz in München steigt weiter massiv

Allerdings sind selbst die 337 wohl noch zu niedrig. Eine Sprecherin des Gesundheitsreferates (GSR) hatte der "SZ" am Sonntag gesagt, dass die aktuelle Inzidenz in München wohl "bei rund 500 " liegen dürfte.

Wie dramatisch die Lage ist, zeigt ein Blick ins Intensivbetten-Register "Divi". Die aktuelle Meldung dort von Montagmorgen zeigt, dass es in München nur noch ganz vereinzelt freie Intensivbetten gibt. Die München Klinik Schwabing aber etwa oder das Klinikum Bogenhausen sowie am Rotkreuzplatz melden gar keine freien Betten mehr.

Feste Betreuung in städtischen Kitas

Die stark ansteigenden Zahlen der vierten Welle haben auch Auswirkungen auf die städtischen Kitas. Ab diesem Montag gilt in den Münchner Kindertageseinrichtungen wieder die Betreuung in festen Gruppen - auch für die Betreuung außerhalb der Regelöffnungszeit in den sogenannten "Randzeiten" vor 8 Uhr und nach 17 Uhr. Damit erlässt die Stadt schärfere Regeln als der Freistaat Bayern.

Bürgermeisterin Verena Dietl: "Mit den festen Gruppen reduzieren wir die Kontakte innerhalb der Betreuungseinrichtungen erheblich. Dies wird die Ausbreitung von Corona-Infektionen in den Kitas abbremsen. Wir wollen damit noch einschneidendere Maßnahmen für Familien möglichst verhindern. Der Schutz der Kinder, ihrer Familien und des Personals haben oberste Priorität."