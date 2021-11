Nutzung nur für Geimpfte? Schwurbel-Aufkleber an MVG-Haltestellen aufgetaucht

"Nutzung durch Ungeimpfte untersagt" steht auf den Stickern, die das Logo der Landeshauptstadt München tragen.

Die Aufkleber sind seit Donnerstag vereinzelt an Haltestellen aufgefallen.

München - Wer sich da einen äußerst schlechten Scherz erlaubt hat, ist unklar. Die Sticker, auf denen "Nutzung durch Ungeimpfte untersagt" zu lesen ist, zusammen mit einem gelb-schwarzen Virus-Warndreieck und dem Logo der Stadt München, sehen jedenfalls sehr "offiziell" aus.

Eine Twitter-Userin entdeckte einen der Aufkleber an der Bushaltestelle Schweigerstraße.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auf AZ-Nachfrage teilt ein MVG-Sprecher mit, dass mehrere solcher Sticker seit Donnerstag vereinzelt an Haltestellen aufgetaucht seien.

Aufkleber sollen der MVG gemeldet werden

"Wir haben die Kollegen schon angewiesen, entsprechende Aufkleber zu melden, die dann von uns entfernt werden", heißt es von der MVG.

Wer als Fahrgast einen entsprechenden Sticker sehe, solle ebenfalls die MVG informieren. Die Aussage auf den Aufklebern ist im Übrigen komplett falsch.

Im ÖPNV der MVG gilt in München derzeit lediglich als Auflage eine FFP2-Maskenpflicht. Nur in der Gastronomie wird in Bayern ab kommender Woche 2G gelten.