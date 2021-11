OB Dieter Reiter kündigt verschärfte Corona-Regeln an: 2G für Gastro in München kommt

Oberbürgermeister Dieter Reiter kündigt verschärfte Corona-Maßnahmen für München an – und warnt vor einem "Kollaps des notfallmedizinischen Versorgungssystems" in der Stadt.

München - Jetzt kommt die 2G-Regel in der Gastro! Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Donnerstag angekündigt, dass ab kommender Woche nur noch vollständig gegen Corona Geimpfte oder Genesene Zutritt in Restaurants oder Bars bekommen – drinnen wie draußen.

Reiter: Alle Intensivbetten in München sind belegt

Man erwarte "einen Kollaps des notfallmedizinischen Versorgungssystems" in München, sagte Reiter auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz zur Corona-Lage, bei der auch Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD), Dr. Axel Fischer, Geschäftsführer der München Klinik, sowie Prof. Dr. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, vor Ort waren.

Die 380 Intensivbetten in der Stadt seien voll. An sich seien technische Ausrüstung und Gerätschaften zwar vorhanden, Reiter zufolge fehle es allerdings vor allem an ausreichend Personal, um die Intensivbetten betreuen zu können.

München: 2G in der Gastro ab kommender Woche

Die Stadt bereitet nun eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, ab kommender Woche gilt dann die 2G-Regelung in der Gastronomie. Das bedeutet, dass ein Corona-Test - egal ob PCR- oder Schnelltest - dann nicht mehr ausreicht. Bislang galt die 3G+-Regel (Getestete erhalten nur Zugang mit PCR-Test). Für die 12- bis 18-Jährigen soll eine Übergangsregel bis Ende des Jahres gelten.

Das bayerische Innenministerium muss der Allgemeinverfügung zustimmen, Reiter erwartet hier aber keine Komplikationen. Er appellierte zudem an die Landräte im Umland, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

2G, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

OB Reiter: "Alle Fälle sollen erfasst werden"

Zudem möchte der Oberbürgermeister die Kontaktnachverfolgung, für die aktuell das städtische Gesundheitsreferat zuständig ist, deutlich verbessern. Hier hatte es zuletzt immer wieder Probleme, vor allem in München, gegeben. Durch täglich Hunderte Nachmeldungen wurden die Infektionszahlen und dadurch auch die vom Robert Koch-Institut (RKI) angegebene Sieben-Tage-Inzidenz stark verzerrt.

"Alle Fälle sollen erfasst werden", sagte Reiter dazu. Überlegt werde demnach auch, das "Kontakt-Tracing"-Team an eine Firma außerhalb der Verwaltung zu übertragen. Sollte das nicht möglich sein, sollen laut Reiter 100 bis 200 neue Stellen dafür geschaffen werden.