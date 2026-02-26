Magisches Dreieck aus Alchemie, schwarzer Magie und Fleckentfernung, eine geheimnisvolle Heldenreise und ein neuer Fastenredner: Beim Nockherberg 2026 setzt Stephan Zinner auf traditionelles Derblecken, während CDU/CSU-Größen und Bundespolitik im Singspiel kräftig ihr Fett abbekommen.

Stefan Betz (l.) und Richard Oehmann schreiben in diesem Jahr wieder das Singspiel. Eine Heldenreise soll es werden. Wer der oder die Heldin ist, bleibt noch ein Geheimnis.

"A bisserl magisch, a bisserl post-apokalyptisch, aber auch heldenhaft“ soll das Stück auf dem Nockherberg nächsten Mittwoch werden, sagt Singspiel-Autor Stefan Betz. "Wirf das Handtuch, Lindwurm“ wird es heißen. "Und es bewegt sich in dem magischen Dreieck zwischen Alchemie, schwarzer Magie und Fleckentfernung", ergänzt Co-Autor Richard Oehmann.

Das Stück zeigt eine Heldenreise vom Morgengrauen bis spät in die Nacht. Wer der oder die Heldin sein wird, bleibt noch ein Geheimnis. Die Protagonisten hatte die Paulaner-Brauerei bereits bekannt gegeben. Unter anderem Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Jens Spahn (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), natürlich Markus Söder (CSU), Katharina Schulze (Grüne), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und einige mehr.

Herr Merz bekommt eine bisserl größere Rolle als der Herr Söder

Nur so viel verrät Richard Oehmann: Herr Merz bekommt in diesem Jahr eine bisserl größere Rolle als der Herr Söder. Stephan Zinner hat das Stück bereits gesehen und sagt: "Ich habe ein gutes Gefühl". Jahrelang hat der Schauspieler im Singspiel die Rolle des Markus Söder gegeben. Nun löst er Maxi Schafroth als Fastenredner ab. Seine Rede stehe soweit. Ob sie am nächsten Mittwoch noch so aussieht wie heute, bezweifle er.

Stephan Zinner hält am kommenden Mittwoch zum ersten Mal die Fastenrede. Noch ist der Schauspieler entspannt. © Daniel Loeper

"Aber es läuft gut“, sagt er, „ich probe in beengten Verhältnissen im Wohnzimmer“. Unterstützung bekommt er von seinem Co-Autor Martin Zeltner. Seit im vergangenen Jahr die Anfrage von Paulaner kam, habe Zinner für seine Rede zu überlegen angefangen und eine Stoffsammlung angelegt.

"Ich werde kein Lied auf der Gitarre spielen"

Nun wird es immer konkreter und er ist guten Mutes. Seine Tochter habe eine Seite gehört und gesagt: "Naja, mei." Für eine 16-Jährige sei das schon ein brutales Lob, findet Zinner.

Bereits im Vorfeld hatte die Paulaner-Brauerei sich wieder eine etwas traditionellere Rede gewünscht. Und Zinner verspricht, sich daran zu halten: "Ich werde kein Lied auf der Gitarre spielen." Und er werde auch kein Kostüm tragen.

Gibt es jemanden, den Zinner beim Derblecken im Fokus hat? Er möchte niemandem herausgreifen unter dem Motto „Heute bist du dran“, sagt Zinner. „Das teilen wir ganz gut auf unter denen, die eh schon gerne in der Presse auftauchen.“ Das sei flächendeckend, parteiübergreifend und habe sich aus der Nachrichtenlage angeboten.

Unterstützung beim Redenschreiben bekommt Stephan Zinner von Co-Autor Martin Zeltner. Der ist kurzfristig für den erkrankten Thomas Lienenlüke eingesprungen. © Daniel Loeper

Der Kommunalwahlkampf wird nur am Rande eine Rolle spielen

Das Personal im Singspiel ist in diesem Jahr sehr CDU/CSU-lastig. "Wir haben nun mal eine Bundesregierung und eine Landesregierung unter schwarzer Beteiligung“, sagt Oehmann. So etwas ergebe sich eben von selbst. Grundsätzlich sei es schwierig, Persönlichkeiten aus der bayerischen Politik herauszugreifen, wenn diese einem Großteil des Publikums nicht bekannt seien.

Auch der Kommunalwahlkampf werde nur am Rande eine Rolle spielen. Aber München-OB Dieter Reiter (SPD) hat natürlich wieder einen festen Platz im Ensemble.

Die Erwartungen sind hoch. Nach der vergangenen Salvatorprobe hat sich Paulaner von Maxi Schafroth als Fastenredner getrennt. Insgesamt fünf Mal hielt der Kabarettist und Schauspieler die Fastenrede. Seine letzte Rede 2025 war einem Großteil des Publikums und vielen Kommentatoren dann doch etwas zu düster. Die Stimmung im Saal war gedämpft.

Mit Zinner erhofft man sich wieder ein klassisches Derblecken in alle politischen Richtungen. Zinner tritt in große Fußstapfen, die Liste seiner Vorgänger ist lang: Von Walter Sedlmayr über Erich Hallhuber, Bruno Jonas, Michael Lerchenberg bis hin zu Luise Kinseher haben schon viele Persönlichkeiten die Fastenpredigt zur Salvatorprobe geprägt. Aber Zinner ist Nockherberg-Profi.

Seine Aufregung hält sich noch in Grenzen. Der Druck steigt erst nächste Woche.