Mit der neuen Regierung kommen auch neue Gesichter ins Singspiel auf dem Nockherberg. Nun hat die Paulaner-Brauerei die Rollen bekannt gegeben mit einer Ausnahme. Die AZ hat aber einen Tipp

Was haben Anton Hofreiter und Alexander Dobrindt gemeinsam? "Nichts", sagt Wowo Habdank. Von 2014 bis 2018 verkörperte der Schauspieler im Singspiel auf dem Nockherberg den damaligen Grünen-Vorsitzenden. Nun kehrt Habdank als Innenminister Dobrindt (CSU) auf die Bühne zurück.

Der Nochherberg 2025 fand kurz nach der Bundestagswahl statt. Mit der neuen Regierung gilt es für die beiden Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann auch einige neue Rollen zu besetzen. Neben Dobrindt sind das Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und eine weitere Person. Die möchte die Paulaner noch nicht nennen. Verkörpert wird sie vom Schauspieler Thomas Limpinsel.

"Lars das!" Thomas Limpinsels Rolle ist noch ein Geheimnis

Der hat jetzt fünf Jahre lang den Grünen-Politiker Robert Habeck gespielt – und vermisst ihn sehr, wie er der AZ sagt. Über seine neue Rolle darf er nicht sprechen. Jedenfalls war es nicht einfach, sich in das Profil seiner neuen Rolle einzuarbeiten. Sie scheint recht weit weg von Robert Habeck zu sein. Auf die Frage, ob es sich um den SPD-Mann Klingbeil handelt, antwortet Limpinsel nur "Lars das!", und lacht.

Nikola Norgauer war in den letzten Jahren als Olaf Scholz im Singspiel. Nun darf sie die Bärbel Bas geben. © Daniel Loeper

Neben Habeck sind auch Christian Lindner (FDP) und Ex-Bunderskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr vertreten. Nikola Norgauer hat Scholz in den letzten drei Jahren gespielt und dadurch auch kennen- und mögengelernt. Immerhin der SPD darf sie treu bleiben und gibt in diesem Jahr Bärbel Bas. Deren "direkte, ehrliche und kumpelhafte Art zu reden" gefalle ihr sehr gut. "Ihre Mimik ist sehr reduziert, dafür passiert in der Sprache viel", findet Norgauer.

Persönlich kennengelernt hat sie Bas noch nicht. "Ich würde mir so sehr wünschen, dass sie zum Nockherberg kommt!“, sagt Norgauer. Das direkte Gegenüber auf dem Nockherberg sei einmalig. Während die Politiker unten im Publikum sitzen, halten die Schauspieler oben auf der Bühne ihnen live im Moment den Spiegel vor. "Das ist nicht nur für uns großartig, sondern auch für die Politiker“, verspricht Norgauer.

Sina Reiß darf wieder als Katharina Schulze (Grüne) auf den Nockherberg. © Daniel Loeper

Die Schauspielerin Sina Reiß freut sich, dass die Chefin der Landtags-Grünen Katharina Schulze nach einer Pause im letzten Jahr heuer ihr Comeback feiert. Ein bisserl hat Schulze sich sogar verändert, findet Reiß. Verraten darf natürlich auch sie noch nichts. Nur so viel: "Katharina Schulze ist immer noch eine Frau, die ihre Ziele stark im Blick hat. Und dafür geht sie vielleicht auch mal einen Weg, den sie dafür gar nicht so vorgesehen hatte“.

Söder, Aiwanger, Kaniber: Die drei Politiker sind gesetzt

Obwohl sie inzwischen sogar Forschungsministerin ist, steht Dorothee Bär nicht mehr auf der Bühne. Dafür ist CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (gespielt von Judith Toth) wieder dabei. Auch um ihn war es im letzten Jahr eher still, aber Hubert Aiwanger, gespielt von Stefan Murr, ist ebenfalls wieder gesetzt.

David Zimmerschied hat zwar schon Erfahrung als Friedrich Merz auf dem Nockherberg, aber in diesem Jahr feiert er immerhin Premiere als Bundeskanzler. © Daniel Loeper

Und natürlich Ministerpräsident Markus Söder (CSU), gespielt von Thomas Unger – und Bundeskanzler Friedrich Merz. Schauspieler David Zimmerschied hat den Merz quasi schon im Blut. In diesem Jahr dürfte seine Rolle noch tragender werden, oder? "Ich hab genug zu tun“, sagt Zimmerschied kurz und knapp. Merz habe sich seit der Wahl zum Kanzler nicht verändert, findet Zimmerschied: "Ich erlebe ihn immer noch so fahrig und schwammig wie vor der Macht.“. Insgesamt falle es ihm jedes Jahr leichter, ihn zu spielen. "Merz hat ja auch eine gewisse Schrulligkeit“ die finde er sympathisch.

Wowo Habdank hat sich in den Charakter von Alexander Dobrindt eingearbeitet. © Daniel Loeper



Ganz anders als Alexander Dobrindt. Der scheint, zumindest für den oberflächlichen Beobachter, nicht so markant. "Ich musste schon eine Weile suchen, um da ein paar Eigenheiten zu finden“, sagt Wowo Habdank. Viel möchte er nicht verraten. Aber Dobrindt habe eine spezielle Art der Sprachbehandlung, sei auf eine Art elegant und sogar humorvoll. "Er ist schon sehr gehobelt“, sagt Habdank. Hofreiter war eher ungehobelt. Das sei ihm persönlich näher gelegen. Aber die Freude, wieder auf dem Nockherberg zu sein, steht dem Schauspieler ins Gesicht geschrieben. Und die Neugier auf die neuen Rollen ist groß.