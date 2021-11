Maskenpflicht und 2G auf dem Weihnachtsmarkt: Die Corona-Regeln für den Christkindlmarkt-Besuch

In rund zwei Wochen starten wieder die ersten Christkindlmärkte in Bayern. Mittlerweile sind die Regeln teils wieder stark verschärft worden – einige Kommunen haben ihren Weihnachtsmarkt sogar schon komplett abgesagt. Ein Überblick.

München - Im November starten die ersten Weihnachtsmärkte in Bayern, so natürlich auch in München. Der größte Christkindlmarkt der Stadt am Marienplatz wird nach der Corona-Absage im vergangenen Jahr diesmal sogar noch größer als bisher. Los geht's hier am 22. November.

Aber: Angesichts steigender Inzidenzen und dem Fortschreiten der vierten Welle, haben erste Kommunen ihre Weihnachtsmärkte bereits wieder abgesagt.

Etliche Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt

So teilte am Mittwoch unter anderem die Stadt Rosenheim mit, dass der Christkindlmarkt heuer nicht stattfinden werde. Diese Entscheidung beruhe auf einer nachdrücklichen Empfehlung des Rosenheimer Gesundheitsamts. Auch alle Märkte rund um den Tegernsee im Landkreis Miesbach wurden am Mittwoch abgesagt. Der Landkreis Miesbach gehört zu den Kreisen mit den höchsten Inzidenzzahlen in ganz Deutschland.

Auch der Christkindlmarkt in Simbach im deutschlandweiten Corona-Spitzenreiter-Landkreis Rottal-Inn wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch in Bad Füssing fallen Glühwein und Co. aus. Eine ähnliche Entscheidung wurde im mittelfränkischen Landkreis Fürth getroffen: Die Weihnachtsmärkte in allen 14 Landkreisgemeinden seien abgesagt worden, teilte die Stadt Stein nach einem Treffen der Bürgermeister mit dem Landrat mit.

Derzeit gilt in Bayern noch das Rahmenkonzept, wonach Weihnachtsmärkte im Freien stattfinden dürfen – ohne Alkoholverbot. Doch viele Städte und Kommunen haben mittlerweile eigene Regeln erlassen.

In München gilt für Gastro-Inseln die 2G-Regel

Generell gelten bislang auf den Christkindlmärkten im Freistaat unter freiem Himmel keine 3G-Pflicht oder sonstige ähnliche Regelungen (2G, 3G+). Das Vorzeigen eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises ist nicht notwendig. Sollte es geschlossene Räume geben, gilt die 3G-Regel jedoch – vorausgesetzt, die Inzidenz im jeweiligen Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt liegt bei über 35.

In München werden die Christkindlmarkt-Regeln nun verschärft: An den sogenannten Gastro-Inseln wird die 2G-Regel gelten. Zutritt hat also nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Gastro-Insel bedeutet, dass es für den Verzehr von Essen und Trinken nur speziell festgelegte Bereiche gibt. Mit Glühwein und Bratwurstsemmel in der Hand über den Christkindlmarkt flanieren, ist nun also doch nicht möglich.

2G, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

FFP2-Maskenpflicht auf dem Christkindlmarkt in München

Das Schutz- und Hygienekonzept sah bislang auch keine Maskenpflicht vor. In München allerdings wird es für den Weihnachtsmarkt eine FFP2-Maskenpflicht geben, teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (11. November) mit. Härtere Regeln seien aufgrund der Corona-Entwicklung nötig, stellte Reiter klar. Dennoch: "Stand heute plane ich nicht den Markt abzusagen", sagte der OB.

Weihnachtsmarkt: Keine Umzäunung der Marktfläche

Die Areale der Christkindlmärkte werden nicht umzäunt, demnach gibt es auch keine speziellen Einlasskontrollen. Dies kann sich allerdings noch regional ändern, hier sind die Ausrichter nicht gebunden.

Glühwein erlaubt: Kein Alkoholverbot auf Christkindlmärkten

Auf den Christkindlmärkten besteht dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zufolge auch kein Ausschankverbot von Alkohol. Dieses hatte es zuletzt beispielsweise noch im Fußballstadion gegeben.

Ministerium: Auf Mindestabstand achten

Zudem sind die Veranstalter des jeweiligen Markts dazu verpflichtet, ein individuelles Infektionsschutzkonzept für Mitarbeiter, Standbetreiber und Besucher auszuarbeiten und darüber zu informieren. Auch weist das Wirtschaftsministerium darauf hin, dass durch bestimmte Maßnahmen der Besucherlenkung Menschenansammlungen vermieden werden sollen. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern soll, wo immer möglich, eingehalten werden.

XXL-Christkindlmarkt auf dem Marienplatz

Bereits im September hatte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner für München einen XXL-Christkindlmarkt angekündigt. Damit das besinnliche Marktgewusel entzerrt wird, gibt es heuer nicht die sonst sehr eng gestellten Buden direkt vor dem Rathaus.

Stattdessen werden vom Marienplatz aus durch die ganze Fußgängerzone bis zum Stachus, außerdem über den Rindermarkt und durch die Sendlinger Straße bis zur Asamkirche Glühwein ausgeschenkt und weihnachtliche Dinge verkauft. Auch entlang der Weinstraße wird bis kurz vor dem Marienhof Christkindlmarkt sein.

Auf den gelb hinterlegten Straßen soll heuer der besonders lange Christkindlmarkt stattfinden. © Google Maps/AZ

Auch die Dauer der Christkindlmarkts ist heuer im XXL-Format: vom 22. November bis 9. Januar, das sind sieben Wochen. Es wird also sehr weihnachten in der Stadt – trotz strengerer Corona-Regeln.