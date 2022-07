Neues Dachterrassen-Lokal: Isar maximal bei der "Frau im Mond"

Auf der Dachterrasse des Deutschen Museums gibt es ein neues Lokal. Mit Wahnsinns-Blick und einem Kaffee für Senioren, der unschlagbar günstig ist.

München - Einen Kaffee inklusive Drei-Brücken-Blick an der Isar konnte man in der Stadt bis jetzt noch nicht genießen. Über Brücke Nummer Eins, die Corneliusbrücke, gelangt man seit gestern nicht nur auf die Museumsinsel, sondern über einen Aufzug direkt nach oben zur Frau im Mond, die neue Dachterrassen-Bar im Deutschen Museum - auch ohne Museumsticket. Von dort aus sieht man dann über die Cornelius- und die Reichenbach- bis zur Wittelsbacherbrücke im Süden.

Projekt war viele Jahre in Planung

Schon seit Jahren stehen die Macher um die Geschäftsführer Maximilian Gradl und Alexander Recknagel (u.a. Herzog, Ory Bar, Goldamsel) zusammen mit Betriebsleiter Mitja Zittel und dessen Stellvertreter Filip Stubna in den Startlöchern für dieses einmalige Rooftop-Restaurant. Dort gibt es einen bedienten Bereich und einen mit Selbstbedienung.

Maximilian Gradl (v.l.) und Alexander Recknagel mit AZ-Reporterin Ruth Frömmer. © Foto: Daniel von Loeper

In der Küche toben sich Alexander Högner und Moritz Mandelartz aus. Beide haben schon in der Bullerei von Fernsehkoch Tim Mälzer gekocht. Entsprechend bunt und kreativ ist die Speisekarte. Die breite Palette an Gerichten spricht ein Publikum von Jung bis Alt an. Trotzdem sind die Speisen nachhaltig mit Produkten von Produzenten aus der Region, ein Großteil sogar vegan.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei

Los geht's morgens ab 9 Uhr mit diversen Frühstücken - vom veganen Sauerteigbrot mit Avocado oder Blumenkohl (jeweils 10,50 Euro) bis Eggs Benedict mit Spinat, Schinken und Obazda-Espuma auf einem Laugen-Muffin (15 Euro). Ein Frühstück "Tisch voll" für zwei Personen inklusive Brot, Croissants, süßem und herzhaftem Belag kostet 30 Euro.

Vegane Pancakes mit Banane, Mandelmus und Kokos-Chips. © Foto: Daniel von Loeper

Mittags gibt es von 11.30 Uhr bis 15 Uhr täglich ein Zwei-Gänge-Mittagsmenü für unschlagbare 5,50 Euro sowie verschiedene Gerichte wie Bowls oder Lasagne. Für den Kaffeeklatsch am Nachmittag backen die Omas von Kuchentratsch Kuchen und Torten (3,90 bis 4,90 Euro). Dazu können sich die älteren Herrschaften einen Seniorenkaffee für 1,50 Euro aus der Karte aussuchen.

"Moon Tea Time" mit Scones gibt's am Nachmittag

Außerdem freuen sich England-Fans von 15 bis 17 Uhr über die "Moon Tea Time". Der klassische Afternoon Tea mit Tee, Scones und Erdbeermarmelade kostet 16,90 Euro, die Deluxe Version mit zusätzlich Champagner, Sandwiches und Petit Fours 45 Euro pro Person. Abends legt ein DJ sanfte Hintergrundmusik für den Tagesausklang auf. Dazu trinkt man kühles Augustiner aus der 0,33l-Flasche, Wein oder Cocktails.

Unten ankert das Schiff, oben residiert die neue Dachterrassen-Bar. © Foto: Daniel von Loeper

Der Sommer kann jetzt wieder loslegen. Darum möchten sich die Betreiber im Moment auch voll auf den Außenbereich konzentrieren. Geplant sind dort noch verschiedene Einrichtungsgegenstände passend zum Mond-Thema sowie Benebelungsgeräte für heiße und Wärmestrahler für kalte Tage. Wenn's regnet, setzt man sich unters Dach oder gleich in den Innenbereich.

Museumsinsel 1, So-Do: 9 bis 23 Uhr, Fr-Sa: 9 bis 1 Uhr