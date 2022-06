Chefbesuch in der Brasserie Colette: Tim Raues Teller sind wie Gemälde

Zweimal pro Jahr führt Tim Raue persönlich durch das Menü in seiner Brasserie Colette.

München - Tim Raue ist einfach ein Entertainer. In neon-grellen Turnschuhen und schwarzer Wollhose springt er mit seinem Mikro über den Gehsteig der Klenzestraße und entschuldigt sich erstmal für die unpassende Kleidung. Seine Kochkluft sei nämlich schmutzig. Der Personalmangel in der Gastro reicht also schon bis in die Wäschereien.

Mehrere Gänge für faire 69 Euro

Aber was der Promikoch trägt, ist ja egal, solange das Essen überzeugt. Jeden Monat gibt es in seiner Brasserie Colette ein neues französisches Menü. Im Juni lautet das Motto Provence. Im Juli kommt dann das Thema Loire. Für faire 69 Euro bekommt der Gast vier mit viel Bedacht und Herzblut zusammengestellte Gänge. In München kocht sie seit kurzem der gebürtige Franzose Julien Tan. "Der ist noch motiviert", sagt Raue und lacht.

Julien Tan war am Nockherberg und im Seehaus

Tan hat seine Ausbildung beim Paulaner am Nockherberg gemacht und war nach mehreren Stationen zuletzt im Seehaus im Englischen Garten. Jetzt darf er seine französischen Wurzeln in der Brasserie von Raue ausleben.

Raue beschreibt seine Teller fast wie Gemälde. Nur, dass man die von ihm gezeichneten Bilder danach aufessen kann. Besonders begeistert ist er an diesem Abend von der buttrigen Tomaten Tarte Tatin.

Feines Lammtatar, mhmm! © AZ

Aber auch ein feines Lammtatar, Thunfisch Nicoise und eine süße Ziegenkäse-Tarte hat er zusammen mit den Köchen seiner drei Brasserien (in Berlin und Konstanz gibt es sie auch) entworfen.

Robert Malkowski ist der Leiter der Münchner Brasserie Colette

Geleitet wird die Münchner Brasserie Colette von Robert Malkowski. Das macht er so herzlich, dass man inzwischen zwei Wochen im Voraus reservieren muss.

Tim Raue führt zwei Mal im Jahr durch das Menü und unterhält die Gäste

Zwei Mal pro Jahr kommt Raue persönlich nach München und führt durch das Menü. Er plauscht mit den Gästen und gibt ihnen sogar noch Gastro-Tipps dazu - zum Beispiel die Eisdiele Jessas schräg gegenüber. Immer wieder reckt er den Hals und schaut, ob die Schlange dort schon kürzer geworden ist. Ist sie nicht.

Zum Glück gibt's zum Dessert ein köstliches lila Lavendeleis dazu. Die Provence war schön. Wir freuen uns auf die Loire.

Klenzestraße 72, 089 23 00 25 55, Mi-So: 18 bis 23 Uhr