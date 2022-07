Ess-Klasse im Café Luitpold: Genießen unter Palmen

Ab Mittwoch startet die Ess-Klasse im Café Luitpold. Dort gibt es im Juli fünf Gänge mit Weinbegleitung zum Preis von nur 69 Euro.

Erster Gang: Rosa Roastbeef an buntem Breznknödelsalat.

München - Fein speisen unter Palmen, das klingt nach dem schönen Abschluss eines Urlaubstages. Muss es aber nicht sein: Auch in München lässt sich so der Abend genießen. Wer die Abwechslung zum schattigen Kastanienbaum braucht, kann den lauen Sommerabend etwa auf der Terrasse des altehrwürdigen Café Luitpolds verbringen.

Café Luitpold: Fünf-Gang-Menü ab Mittwoch

Auf tomatenroten Stühlen, umgeben von schicken Zierpflanzen - mit Blick auf das Treiben der Innenstadt. So ein Tagesabschluss mit einem kühlen Aperitif oder Glas Wein macht immer Spaß, und im Juli ganz besonders: Dann gibt es nämlich einen Aperitif und fünf Weine zu einem tollen Menü im Paket, nämlich zur Ess-Klasse, der Gourmet-Aktion von Rindchens Weinkontor und der Abendzeitung. Für 69 Euro pro Person ist das Fünf-Gang-Menü ab Mittwoch im Café Luitpold nach Reservierung erhältlich.

Café Luitpold: Mit To-go-Menüboxen durch die Pandemie

Dafür haben sich die Köche des Cafés ins Zeug gelegt und bieten zum Hauptgang sogar die Wahl zwischen einem Fisch- und einem Fleischgericht.

Das Küchenteam an der Brienner Straße ist gut eingespielt: Ohne Personalverluste seien sie durch die Pandemie gekommen, sagt Chef Stephan Meier. Statt die Gäste zu bedienen, packten sie zeitweise eben die Menüboxen für das To-go-Geschäft.

Lilly Baron etwa hat im Luitpold ihre Kochlehre gemacht: Als die Kinder aus dem Haus waren, wollte sie sich neu orientieren. Nun ist sie schon erfolgreich zur Sous Chefin aufgestiegen.

Küchenchef Uwe Otto war früher Küchenchef im Hotel Pullmann und ist von einem ehemaligen Kollegen dort, Markus Raven, nachgeholt worden ins Café Luitpold - Raven selbst ist im Luitpold betriebsleitend tätig. Und da wäre natürlich Oberkellner Muhamed Krasniqi, dessen Sohn und Tochter inzwischen auch im Kaffeehaus arbeiten.

Café Luitpold: Münchner und auch Touristen kommen herein

Die Verkaufstheke mit der mundwässernden Konditorauslage sorgt für trubeliges Leben im Café. Münchner wie Touristen kommen herein, um sich alles von Pralinen bis Cake Pops zu besorgen. Das Café Luitpold ist ein fest in der Geschichte Münchens verankertes Kaffeehaus, aber eines, das mit der Zeit geht. Rund um die Uhr ist Betrieb, abends liegen statt Tortenstücken Filetstücke auf den Tellern.

Lädt zum Diskurs: Salon Luitpold im Café Luitpold

Und unter Palmen sitzen die Gäste auch innen: im Palmengarten. Die früher bedeutende Funktion des Kaffeehauses als ein Zentrum kulturellen Austauschs hält Stephan Meier dort heute mit seinem Salon Luitpold aufrecht: Regelmäßig lädt er zu weit im Voraus ausgebuchten Abenden wie "Chinas lautlose Eroberung der Welt - wie der Westen seine Werte verteidigen kann" oder "Wie können wir künstliche Intelligenz verantwortlich gestalten?", mit bedeutenden Speakern zum Thema.

Ein ebensolches Niveau hat auch das Essen, welches die Küche abends serviert. In einigen Ess-Klassen hat das Café Luitpold das schon gezeigt - ab Mittwoch ist es wieder so weit.

Aperitif: Luitpold Spritz

Der Haus-Aperitif mit Rhabarbersaft, Himbeersirup, Limette und Minze auf Basis des Prosecco Frizzante DOC von Mabis aus dem Veneto ist herrlich erfrischend und macht Lust auf einen schönen Genuss-Abend.

Ein herzhafter Start auf dem Teller - im Glas dazu der Tarani Gamay édition limitée Rosé, Jahrgang 2021, aus dem Südwesten Frankreichs, der mit Charakter das Roastbeef begleitet, ohne ein zu kräftiger Start in den Abend zu sein.



Zweiter Gang: Klare Bouillabaisse mit Barbe, Garnele, Muschel und Safran

Zweiter Gang: Klare Bouillabaisse mit Barbe, Garnele, Muschel und Safran. © Daniel von Loeper

Der Safran sorgt nicht nur für die Farbe der Suppe, er steigt auch in die Nase. Der Löffel taucht den Fisch und die Meeresfrüchte heraus, und Erinnerungen an Strandurlaub steigen mit auf. Dazu passt der "Morgenrot", der Graue Burgunder vom Schlossmühlenhof, Jahrgang 2021, gekeltert mit den Schalen, was ihm den zarten rosa Stich verleiht - er duftet nach Honigmelone und Haselnüssen.

Dritter Gang: Pfifferlingrisotto mit Paprikaragout, Petersilienpesto und Pinienkernen

Dritter Gang: Pfifferlingrisotto mit Paprikaragout, Petersilienpesto und Pinienkernen. © Daniel von Loeper

Selten lässt sich über einen Gang bemerken, dass er auch sprachlich gekonnt ist: Bei dieser Alliteration aus pfiffigen "P's" drängt es sich allerdings auf. Abgesehen davon ist er natürlich geschmacklich gelungen und sehr ansehnlich! Ein cremiges Vergnügen, dem der "Little Donkey", also der kleine Esel von Manuel Bender aus dem Jahre 2021, die Krone aufsetzt. Ein gelungenes Cuvée aus unter anderem Riesling und Sauvignon Blanc, das mit Pfirsich und fast schon tropischen Aromen nicht hinter dem Risotto zurückstecken will.

Vierter Gang (mit Fleisch): Alpen-Rinderfilet mit Café-de-Paris-Butter, jungem Marktgemüse und Macaire-Kartoffeln

Vierter Gang (mit Fleisch): Alpen-Rinderfilet mit Café-de-Paris-Butter, jungem Marktgemüse und Macaire-Kartoffeln. © Daniel von Loeper

Das Filetstück französischer Art bringt Fleischliebhabern den kulinarischen Höhepunkt. Macaire-Kartoffeln sind eine typisch französische Beilagenspezialität, kleine Kartoffelküchlein, knusprig gebraten. Das Gemüse, es kann je nach Angebot variieren, bringt eine sommerliche Note mit. Dazu im Glas auch ein Franzose, der "Le Petit Mazet" aus dem Jahr 2019, der nach Brombeeren und Leder duftet und eine würzige Note mitbringt. Oder...

Vierter Gang (mit Fisch): Heilbuttfilet mit Parmesankruste, jungem Marktgemüse, Griesnockerl und Rote-Beete-Gel

Vierter Gang (mit Fisch): Heilbuttfilet mit Parmesankruste, jungem Marktgemüse, Griesnockerl und Rote-Beete-Gel. © Daniel von Loeper

Oh, diese Parmesankruste! Sie umhüllt den Heilbutt wie ein typbetonender Mantel, der die besten Seiten hervorbringt. Dazu ebenso Gemüse und ein saftiges Nockerl. Den Fischgang, sollte Ihre Wahl auf ihn fallen, begleitet der "Garda Fe", der Garda Bianco DOP, Jahrgang 2021, aus der Lombardei. Ein gekonntes Cuvée aus Lugana und Chardonnay mit schönem Schmelz.



Fünfter Gang: Espresso-Mousse im Früchtebeet mit Melonensorbet, Passionsfrucht und Joghurt

Fünfter Gang: Espresso-Mousse im Früchtebeet mit Melonensorbet, Passionsfrucht und Joghurt. © Daniel von Loeper

Ein Café Luitpold muss selbstverständlich punkten, wenn es um das Dessert geht - und das tut es! Der slowenische Estate Selection Sauvignon Blanc Sekt der visionären Kellerei Puclavec rundet das Menü elegant prickelnd ab.

Café Luitpold, Brienner Straße 11, Ess-Klasse vom 6. Juli bis zum 31. Juli, jeweils Mittwoch bis Samstag, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon 0151-59956194 oder per E-Mail an info@cafe-luitpold.de.