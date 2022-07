Am Wittelsbacher Brunnen gibt's jetzt Eis – rein pflanzlich

Eine neue Eisdiele am Lenbachplatz überzeugt die AZ mit feinem handwerklichem Eis. Nebenbei ist das auch noch rein pflanzlich.

München - Mohn-Marzipan, Bienenstich, Earl-Grey-Blutorange. Klingt gut und schmeckt auch so. Diese ausgefallenen Eissorten gibt es jetzt im Eisbrunnen am Lenbachplatz.

Ein Stammkunde hat neulich zur Betreiberin Lucy Allary gesagt: "Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass euer Eis vegan ist, wäre ich nicht gekommen." Ehrlicherweise muss man bestätigen, dass gut gemeinte vegane Produkte oft nicht gerade kulinarische Highlights sind.

Aber Lucy Allary hat jahrelang an ihrem Eis getüftelt, hat viele Eismessen besucht und mehrere hundert Versuche für ihr erstes veganes Cremeeis gebraucht. Es sollte nicht nur gut sein, sondern hervorragend.

Masterarbeit über Eis-Unternehmen

Statt Milch verwendet sie Lupinen, Hafer, Mandeln und Soja, alles aus Europa. Allary hat ihre Management-Masterarbeit über ihr Eis-Unternehmen geschrieben – und das dann kreativ in die Tat umgesetzt. "Es ist eine Kunst, aus Pflanzen etwas zu kreieren, was zu einer Bühne wird für Geschmacksentfaltung", so die 30-Jährige.

Eigentlich eine Männerdomäne

Dabei ist das Thema Eiscreme eine Männerdomäne. "Und das, obwohl Studien belegen, dass Frauen besser riechen und schmecken als Männer", weiß Allary, "das ist ein ungenutztes Talent!" Sie selbst war schon immer begeistert vom Thema Essen. Daraus ist jetzt feines Eis geworden.

Auch Gastronomen haben es schon für sich entdeckt. Das Herzog in Schwabing, die Ory Bar im Hotel Mandarin und andere haben das Eis auf der Karte. Der Eisbrunnen selbst hat sich vorgenommen: "Wir wollen nicht nur die beste Eisdiele sein, sondern auch die netteste!"

Für 5,90 Euro kann man sechs Sorten im Miniformat probieren. © Sigi Müller

Deluxe Experience für 5,90 Euro

Mit dem Eis (Kugel für 2,30 Euro) in der Hand setzt man sich dann am besten an den Wittelsbacher Brunnen gegenüber. Wer gleich sechs Sorten probieren möchte, bestellt sich die bunte Deluxe Experience (5,90 Euro). Man stellt sich die Frage, warum nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen ist, an diesem schönen Platz Eis zu verkaufen.

Lenbachplatz 7, Mo-So: 13 bis 20 Uhr