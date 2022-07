Somewhere over the rainbow – kommt man ins Nordbad

Der Bezirksausschuss 4, Schwabing-West, zeigt Flagge anlässlich des CSD in München.

Schwabing-West - Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Stadtviertel wurde am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein ein riesengroßer Regenbogen vor das Schwabinger Schwimmbad gemalt.

Der Regenbogen als starkes Symbol

Mit der Aktion will man auf die Geschichte des Regenbogens als Symbol der LGBTIQ*-Bewegung aufmerksam machen und die Bedeutung der einzelnen Farben erklären. Am Nachmittag wurde dann auch der Stadtplatz am Ackermannbogen in den bunten Regenbogenfarben gestaltet.