Seltener Bienen-Fund im Botanischen Garten

Rein zufällig haben Wissenschaftler eine ausgesprochen seltene Wildbienenart entdeckt.

München - Sie steht auf der Roten Liste und ist vom Aussterben bedroht: die Stängel-Blattschneiderbiene (Megachile genalis). Im Botanischen Garten haben Wissenschaftler nun vier Exemplare dieser seltenen Wildbienenart entdeckt.

Seltene Bienenart per Zufall entdeckt

Bei einer gezielten Suche nach einer anderen Art habe er diese zufällig gesehen, berichtete Andreas Fleischmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator an der Botanischen Staatssammlung. "Das war eine schöne Überraschung." Bereits 2020 und 2021 sei an anderer Stelle in München je ein Exemplar gesichtet worden.

Auf der Suche nach den Nestern

Aus den 100 Jahren davor seien nur sechs Sichtungen in Bayern bekannt, so Fleischmann. Nun versuchen die Wissenschaftler, die Nester der Bienen im Botanischen Garten zu finden, um sie zu erhalten. Sie bauen keine Waben, sondern nisten sich in hohlen Pflanzenstängeln ein.