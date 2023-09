10 Jahre Augustiner Klosterwirt in München: Wo nicht nur Touristen Schweinsbraten essen

Der Augustiner Klosterwirt an der Frauenkirche in München feiert zehnten Geburtstag und setzt auf ehrliche Wirtshausküche. Hier wird die Schweinsbratensoße noch aus Knochen gekocht und ein Fassl-Karussell bringt das frischeste Bierfass aus dem Keller nach oben.

Altstadt-Lehel – Nun feiert der Klosterwirt seinen zehnten Geburtstag und viele Münchner wissen nicht, woher eigentlich der Name der Augustiner-Wirtschaft in der Innenstadt kommt.

Das Polizeipräsidium gleich ums Eck war seit 1315 ein Augustinerkloster. Ab 1328 brauten die Mönche dort Bier. Daraus wurde schließlich die Augustiner Brauerei. Bis vor 100 Jahren war in dem Haus, das heute der Münchner Bank gehört, auch noch eine Wirtschaft. Dann lange nicht mehr.

Der Klosterwirt-Betreiber Gregor Lemke hat seine Ausbildung im Königshof gemacht

Vor zehn Jahren eröffnete Gregor Lemke dort, direkt am Wasserpilz-Brunnen vor der Frauenkirche, den Augustiner Klosterwirt. "Die Idee war, diesen eher tristen Platz durch ein Wirtshaus zu beleben", so Lemke. Der gebürtige Münchner machte seine Ausbildung im Königshof, arbeitete in Kay's Bistro und im Donisl und ging dann 16 Jahre nach Nürnberg.

Als er sich 2013 wieder nach München aufmachte, sind elf seiner Mitarbeiter aus Franken mitgekommen. Die restlichen Kollegen waren auch schnell gefunden. 60 Mitarbeiter waren es am Anfang. Die Geschäfte laufen so gut, dass es inzwischen 120 sind. Viele Mitarbeiter von damals sind auch heute noch an Bord, zum Beispiel der Küchenchef Pero Veselcic.

Gregor Lemke schneidet die Geburtstagstorte an. © Annette Baronikians

Augustiner Klosterwirt: "Wenn die Münchner sich wohlfühlen, kommen die Touristen von allein"

Der Klosterwirt setzt auf bezahlbare, ehrliche Wirtshausküche für die Münchner. "Wenn die sich hier wohlfühlen, kommen nämlich die Touristen von ganz alleine", sagt Lemke, der auch Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte ist. Besonders stolz ist er auf seinen Schweinsbraten: "Die Soße dafür kochen wir noch ganz klassisch selbst mit Gemüse und Knochen."

Das Augustiner dazu kommt immer aus dem Holzfass. Im Keller steht ein vollautomatisches Fassl-Karussell, das per Aufzug das frischeste Fass an die Theke schickt. Für 4,30 Euro bekommt man eine Halbe, und zwar immer perfekt gekühlt, wie Lemke betont.

Auch Dieter Reiter und Clemens Baumgärtner kehren im Klosterwirt ein

Viele Stammtische gibt es inzwischen im Klosterwirt. Das tatsächliche Jubiläum am 9.9. hat Lemke mit einem Weißwurstfrühstück mit seinen Stammgästen gefeiert.

Am Dienstagabend kamen dann unter anderem OB Dieter Reiter (SPD), Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU), Dompfarrer Klaus Franzl, Augustiner-Chef Martin Leibhard und viele seiner Innenstadtwirte-Kollegen, um zu gratulieren.