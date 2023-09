"Bavarian Hotdogs": Weißwurst-Hotdogs direkt am Viktualienmarkt in München – die AZ hat den neuen Insta-Hype getestet

Am Rande des Münchner Viktualienmarkts hat vor kurzem ein neuer Hotdog-Laden eröffnet. Doch was ist an "Bavarian Hotdog" so besonders? Die AZ hat für Sie getestet, ob sich ein Besuch im dem bayerischen Hotdog-Lokal lohnt.

10. September 2023 - 17:01 Uhr | Lorenz Schlich

"Das Original" ist eine Kombination aus Weißwurst und Laugenstangerl. © Lorenz Schlich

München - Den Hotdog verbinden die Meisten wahrscheinlich mit den USA – erfunden wurde der Fastford-Klassiker aber angeblich in Deutschland. Bei "Bavarian Hotdog" am Münchner Viktualienmarkt kehrt der Hotdog zu seinen deutschen Ursprüngen zurück – allerdings mit einem Hauch bayerischer Esskultur. "Bavarian Hotdog" am Viktualienmarkt in München: Weißwurst meets Hotdog "Das Original" bei "Bavarian Hotdog" besteht aus einer Münchner Weißwurst im Laugenstangerl, getoppt mit süßem Senf, geschabtem Kren und einer leichten Meerrettich-Note. Was nach einer Touristen-Falle klingt, die fast alle bayerischen Klischees vereint, schmeckt in der Realität allerdings tatsächlich wie ein bayerischer Klassiker. Weißwurst-Fans werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen – mit einem typischen Hotdog hat das Gericht aber, abgesehen von der Form, nur sehr wenig zu tun. "Das Original" ist eine Kombination aus Weißwurst und Laugenstangerl. © Lorenz Schlich Von Weißwurst bis Kaiserschmarrn: Ausgefallene Kreationen bei "Bavarian Hotdog" Neben dem "Original" gibt es bei "Bavarian Hotdog" aber auch noch andere, auf den ersten Blick befremdlich klingende Hotdog-Kombinationen. Für Veganer wird eine fleischlose Alternative angeboten und auch Desserts stehen auf der durchaus überschaubaren Karte. Hinter den Namen "Sissi" und "Franz" verstecken sich zwei süße Kaiserschmarrn-Hotdogs. Für knapp sieben Euro bekommt man den "Currywurst-Hotdog". © Lorenz Schlich München: Frische Hotdogs ohne lange Wartezeit Wer es etwas ausgefallener mag, kann sich einen Lerberkäs- oder auch Currywurst-Hotdog bestellen. Dabei haben Kunden die Wahl, ob sie in dem kleinen Lokal essen wollen oder ihre Hotdogs doch lieber auf dem schönen Viktualienmarkt, der direkt vor der Tür liegt, genießen. Von innen ähnelt der Laden eher einem Café. In sauberer, moderner Atmosphäre bereitet eine einzelne Mitarbeiterin die Hotdogs alle frisch auf Bestellung zu, warten muss man dabei in der Regel dennoch nicht sonderlich lange. Von innen ähnelt das kleine Lokal eher einem Café. © Lorenz Schlich Was kosten die Hotdogs am Viktualienmarkt? Allzu günstig sind die ausgefallenen Variationen, ganz nach "Trend-Food-Manier", allerdings nicht. Für zwei Hotdogs haben wir bei unserem Test knapp 14 Euro bezahlt. Ob es einem das Geld wert ist oder man sich doch lieber eine Semmel auf die Hand in einer der vielen Metzgereien rund um den Viktualienmarkt kauft, muss jeder selbst entscheiden. Auch geschmacklich darf man keinen typischen Hotdog erwarten – was die Karte verspricht, hält sie auch. Für wen lohnt sich ein Besuch bei "Bavarian Hotdog"? Für Weißwurst-Fans oder auch Touristen, die Lust auf bayerisches Fast Food haben, ist "Bavarian Hotdog" definitiv einen Besuch wert. Wer allerdings auf der Suche nach traditionellem bayerischen Essen ist, sollte lieber eines der vielen Münchner Wirtshäuser aufsuchen. "Bavarian Hotdog" ist ein Franchise-Unternehmen. Neben München gibt es aktuell noch einen weiteren Laden in Berlin. Geöffnet hat das Münchner Hotdog-Restaurant dienstags bis samstags immer von 11 bis 20 Uhr, zu finden ist es direkt am Viktualienmarkt in der Westenriederstraße 21.