Diesel-Fahrverbot in München ab Februar 2023: Das müssen Sie wissen

Weil sich die Nachfragen zur Einführung des Dieselfahrverbots in München in den letzten Wochen häuften, hat das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt die entsprechenden Antworten gesammelt.

München - Ab Februar 2023 kommt das stufenweise Diesel-Fahrverbot am Mittleren Ring: Damit wird die bestehende Umweltzone auf den Mittleren Ring ausgeweitet – bisher war der Ring nur ihre äußere Grenze.

Klar ist: Die erste Stufe des Fahrverbots tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. Rund 70.000 Münchner Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 4 und niedriger dürfen dann nicht mehr in die Umweltzone einfahren – auch dann, wenn sie eine grüne Plakette haben.

Stufe 2 gilt ab 1. Oktober 2023: Sollten die Grenzwerte für Stickoxide weiterhin nicht eingehalten werden, wird das Zufahrtsverbot auf Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse 5 ausgeweitet. Das betrifft etwa 70.000 weitere Fahrzeuge.

Das sind die Fakten zu der kontrovers diskutierten Entscheidung des Münchner Stadtrats. In den letzten Wochen sind dennoch viele Fragen laut geworden, die wichtigsten hat das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) gesammelt und beantwortet.

Wer ist vom Dieselfahrverbot betroffen?

"Diesel-Kfz mit der Abgasnorm 6/VI sind nicht vom Dieselfahrverbot betroffen", heißt es von Seiten der Stadt. Für Dieselfahrzeuge "schlechter Euro 6/VI" werde das Verbot in drei Stufen eingeführt, wobei die jeweils nächste Stufe nur dann in Kraft tritt, wenn bis dahin der Stickstoffdioxid-Grenzwert in München weiterhin nicht eingehalten wird.

Stufe 1 tritt am 1. Februar 2023 in Kraft und betrifft Diesel-Kfz der Abgasnormen Euro 4/IV und schlechter. Grundsätzlich ausgenommen sind unter anderem Anwohner, Handwerker und Lieferverkehr.

Wird der Stickstoffdioxid-Grenzwert trotz Stufe 1 weiterhin nicht eingehalten, tritt am 1. Oktober 2023 Stufe 2 in Kraft. Das Fahrverbot gilt dann auch für Diesel-Kfz der Abgasnorm Euro 5/V, alle Ausnahmeregelungen bleiben bestehen.

Sofern der Grenzwert trotz der Maßnahmen von Stufe 1 und 2 nicht eingehalten wird, kommt ab 1. April 2024 die Stufe 3. Die pauschalen Ausnahmen für Anwohner und Lieferverkehr fallen dann weg, weitere Ausnahmen zum Beispiel für Handwerker, Schichtdienstleistende und Schwerbehinderte gelten unbefristet weiter.

Wie weiß ich sicher, welche Abgasnorm mein Fahrzeug hat?

Die Abgasnorm steht auf dem Fahrzeugschein unter Punkt 14 (siehe Foto): Bitte beachten Sie, dass die Grüne Plakette mit der Ziffer 4 an der Windschutzscheibe nicht die Abgasnorm bezeichnet und Dieselfahrzeugen ab 1. Februar 2023 nicht mehr ohne Weiteres das Einfahren in die neue Umweltzone erlaubt.

In diesem Fall ist die Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse mit EURO5 (gelb markiert) angegeben. © AZ

Welche Ausnahmen vom Dieselfahrverbot gibt es?

Zur Abfederung sozialer Aspekte und unbilliger Härten sieht das Ausnahmekonzept unter anderem folgende Regeln vor...

Gesetzlich vorgegebene Ausnahmen: Diesel Euro 6/VI und Kfz mit entsprechender Hardwarenachrüstung, Menschen mit bestimmten Behinderungen, Einsatzkräfte (Krankenwagen, Polizei, etc.)

Pauschale Ausnahmen per Beschilderung und Allgemeinverfügung: Zum Beispiel Anwohner, Lieferverkehr, Taxen, Linienverkehr zum ZOB, medizinische Notfälle, Bestattungsfahrzeuge. Inhaber eines Münchner Handwerker-Parkausweises, Zufahrt zur Großmarkthalle, Autoreisezug (Ostbahnhof)

Einzelausnahmen auf Antrag gibt es unter anderem für Fahrten zur/für Reparatur und Erhalt betriebsnotwendiger Anlagen, Behebung von Gebäudeschäden, soziale und pflegerische Hilfsdienste, Fahrzeuge mit Spezialumbauten für Schwerbehinderte und Fahrzeuge für regelmäßige Arztbesuche, Schichtdienstleistende, private Härtefälle, Fahrten zur Aufrechterhaltung von Fertigungs- und Produktionsprozessen, Belieferung von Veranstaltungen mit Veranstaltungslogistik und -technik

Das gesamte Ausnahmekonzept finden Sie hier:

Wo und ab wann können Einzelausnahmen beantragt werden?

Ab Anfang 2023, vor Inkrafttreten der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans, können Ausnahmen beim Kreisverwaltungsreferat digital beantragt werden. Die Stadt wird dazu eigens informieren.

Wie stellt sich die Situation für Handwerker dar?

Handwerker mit dem entsprechenden Handwerker-Parkausweis für das Stadtgebiet München können in die neue Umweltzone weiterhin unbefristet einfahren. Der Handwerker-Parkausweis gilt dauerhaft als Zufahrtberechtigung.

Handwerker ohne Parkausweis können zur Lieferung ihrer Waren und Dienstleistung bis 31. März 2024 weiterhin die erweiterte Umweltzone befahren. Nach dem 1. April 2024 können Einzelausnahmen für Fahrten oder spezielle Fahrzeuge gestellt werden.

Welche Folgen hat das Dieselfahrverbot für Schwerbehinderte?

Schwerbehinderte Menschen der folgenden Merkzeichen "aG", "H", "BI" sowie weitere Inhaber des orangenen und blauen Parkausweises sind generell von den Einschränkungen ausgenommen. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erhält nach Einzelfallprüfung gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung.

Wie stellt sich die Situation für Schichtdienstleistende dar?

Wer als Schichtdienstleistender nicht auf Alternativen, insbesondere auf den ÖPNV, ausweichen kann, muss eine Bescheinigung seines Arbeitgebers über die entsprechenden Arbeitszeiten vorlegen und erhält auf Antrag eine Einzelgenehmigung.

Es trifft keine Ausnahmegenehmigung zu: Wie gelange ich trotzdem zu meinem Ziel?

"Das Stadtgebiet innerhalb des Mittleren Rings ist sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ganz oft kann daher auch auf das Auto verzichtet werden, gerade vor dem Hintergrund des bald verfügbaren Deutschlandtickets", teilt die Stadt mit.

Auch die Nutzung von P+R-Parkplätzen, also die Kombination von Kfz und öffentlichem Verkehr, könne eine Möglichkeit sein, das gelte auch für das Fahrrad. Die Anschaffung von Lastenrädern (auch elektrisch betriebenen) und Fahrradanhängern wird vom Referat für Klima- und Umweltschutz gefördert.

Für Situationen, in denen ein Auto zwingend nötig ist, schlägt die Stadt vor, Fahrzeuge der verschiedenen Carsharing-Anbieter, privates Carsharing oder Mitfahrzentralen als mögliche Lösung vor. Und: "Sollte ein Fahrzeugwechsel bevorstehen, so kann über die Anschaffung eines Elektroautos nachgedacht werden. Hier bestehen Fördermöglichkeiten des Bundes."

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Mobilitätsreferats:

Infos zum Stufenplan und zu den Ausnahmen gibt es unter . Der Entwurf der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München mit dem Dieselfahrverbot kann einschließlich der Anlagen unter eingesehen werden. Einwände müssen bis zum 12. Dezember 2022 beim Referat für Klima- und Umweltschutz eingehen - entweder per E-Mail an beteiligung-lrp.rku@muenchen.de oder schriftlich ans Referat für Klima- und Umweltschutz, Sachgebiet Luftreinhaltung, Bayerstraße 28a, 80335 München.