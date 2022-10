Stadt München plant zonenweises Diesel-Fahrverbot!

Schon ab Februar 2023 soll es in München weitere Einschränkungen für Dieselfahrzeuge geben. Die Umweltzone wird auf den Mittleren Ring ausgeweitet.

München - Die Stadt München will ein zonenweises Diesel-Fahrverbot einführen. Schon ab dem 1. Februar 2023 soll die erste Stufe des Plans eintreten. Grund ist, dass die bayerische Landeshauptstadt die Grenzwerte für die Stickstoffdioxid-Immissionen (NO²) nicht einhält.

So sollen in einer ersten Stufe Diesel 4-Fahrzeuge nicht mehr in der Umweltzone fahren dürfen. Diese wird dann auf den Mittleren Ring ausgeweitet. Ab Oktober 2023 gilt das Fahrverbot dann auch für Diesel 5. Ausnahmen soll es anfangs für Anwohner, Handwerksbetriebe und den Lieferverkehr geben.

Sollte es bis April 2024 keine Besserung geben, könnten auch besagte Ausnahmen für Anwohner und den Lieferverkehr fallen. Diese müssten dann einzeln beantragt werden.

Des Weiteren soll die Landshuter Allee eine neue Busspur bekommen.

Hübner: "Stadt ist zu weitreichenden Eingriffen gezwungen"

Anne Hübner, Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion, sagt dazu: "Eine gute Luftqualität ist sehr wichtig für die Gesundheit der Menschen in München. Lange hat der Freistaat hier die notwendigen Maßnahmen verschlafen. Jetzt ist die Stadt zu weitreichenden Eingriffen gezwungen, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten."

Und weiter: "Für uns sind drei Punkte wichtig: Autobesitzer*innen haben ausreichend Zeit, sich auf die neuen Regelungen einzustellen. Denn sie brauchen erst in eineinhalb Jahren eine schriftliche Ausnahmegenehmigung. Wir haben uns zudem erfolgreich dafür eingesetzt, dass Handwerker*innen dauerhafte Ausnahmegenehmigungen erhalten. Jetzt werden wir uns für weitere Ausnahmen stark machen, und zwar für die Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, sich aber kein neues Fahrzeug leisten können. Dies ist gerade angesichts der aktuellen Inflation und der enormen finanziellen Belastung vieler Menschen unerlässlich."

Habenschaden hält Fahrverbote für eine Zumutung

Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hält die Diesel-Fahrverbote für eine Zumutung. "Ich bedauere, dass es so weit kommen musste."

Schon seit 2010 gibt es einen NO²-Grenzwert, der in München jedoch stets überschritten wurde. Zunächst lag die Zuständigkeit beim Freistaat Bayern, mittlerweile ist sie auf die Städte übergegangen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der ökologische Verkehrsclub VCD freuen sich über den Vergleich, der nun mit der bayerischen Landeshauptstadt geschlossen wurde – üben aber auch Kritik an der bayerischen Staatsregierung.

"Seit nunmehr zwölf Jahren betreibt der Freistaat eine Klientelpolitik für seine Automobilhersteller und gegen seine Bürgerinnen und Bürger", wird Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, in einer Mitteilung zitiert. "Die bayerische Staatsregierung zeigte trotz mehrfacher Verurteilungen keinerlei Willen, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger ausreichend zu schützen. Nachdem sogar der Europäische Gerichtshof über eine Zwangshaft gegen den Ministerpräsidenten entscheiden musste, änderte der Freistaat die Zuständigkeiten für die Luftreinhaltung, sodass nunmehr die Städte zuständig sind."

Mit der Stadt München sei eine Diskussionskultur eingekehrt, mit der ein Vergleich möglich wurde, so Resch.

Noch ist das Fahrverbot aber nicht endgültig offiziell: Der Münchner Stadtrat muss noch über die Vereinbarung entscheiden.