MVV-Änderungen: Die S-Bahn fährt im neuen Plan jetzt öfters

Die MVV hat ihre jährlichen Fahrplanänderungen vorgestellt, darunter unter anderem eine Taktverdichtung im S-Bahnbereich.

München - Einmal jährlich kündigt der MVV Fahrplanänderungen an. Am kommenden Sonntag (11. Dezember) werden sie in München wirksam: Zum einen werden zusätzliche Haltestellen angesteuert, etwa die Vollmannstraße durch den ExpressBus X30, und die Annemarie-Renger-Straße im Neubaugebiet Freiham durch die Linien 57 und 157 und der Helene-Mayer-Ring durch die Linien 173, 180 und N76. Zum anderen plant der MVV vielerorts eine Taktverdichtung.

Bus: Mehr Haltestellen im Osten und Änderungen der Streckenführung

Die Linie 188 fährt unter der Woche am Abend eine Stunde länger. Vier Fahrten je Richtung zwischen Unterföhring, Fichtenstraße und St. Emmeram finden zusätzlich statt.

Für die Linie 189 ändert sich die Streckenführung: Sie befährt in Unterföhring künftig einen neuen Linienweg über die Beta-Straße.

Die Unterföhringer Haltestellen Beta-Straße, Heinrich-Hildebrand-Weg und ZDF-Straße werden neu bedient, Dieselstraße und Medienallee entfallen und werden künftig durch den Regionalbus 234 angesteuert. Auch die Linie 147 wird durch den Regionalbus 220 ersetzt.

U-Bahn und Tram: Längere und komfortablere Züge

Auf den Linien U4 und U5 werden ab Dezember Züge mit rund 10 Prozent mehr Platz eingesetzt, auf der Tram-Linie 20 kommt seit Kurzem Münchens längste Trambahn zum Einsatz, in der fast 260 Fahrgäste Platz finden.

S-Bahn unter der Woche ab 5 Uhr im 20-Minuten-Takt

"Bei der S-Bahn München besteht künftig auf fast allen Linien montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr ein durchgehender 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienverlauf bis zu den jeweiligen Endbahnhöfen", so die MVV weiter.

Allein auf einzelnen Abschnitten in Außenbereichen der S2 West, S4 West und S7 Ost sollen die Züge nicht alle 20 Minuten fahren, der Takt würde aber vielerorts dennoch "spürbar verdichtet".

Details zu den einzelnen Linien gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.