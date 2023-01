Gebühren für Dieselverbot-Ausnahmen in München: Preiswucher im Rathaus?

Bis zu 200 Euro kostet es, eine Ausnahme für das Dieselfahrverbot zu beantragen. "Abzocke" nennt das die CSU, selbst die Grünen sind unzufrieden. Das KVR muss nachbessern

München - In gut zehn Tagen tritt das Dieselverbot in Kraft. Ab Februar dürfen Autos mit der Schadstoffklasse Euro-4 nicht mehr in der Innenstadt und auf dem Mittleren Ring fahren. Es sei denn, die Fahrer wohnen dort oder gehören zum Lieferverkehr. Für sie gibt es generelle Ausnahmen.

Schon im Dezember hat die Stadt begonnen, die ersten Schilder aufzustellen. Aber eine Ausnahme (zum Beispiel, wenn man für seinen Schichtdienst oder einen Arztbesuch in die Stadt hineinfahren muss) kann man erst seit diesem Donnerstag bei der Stadt beantragen.

Ausnahme-Gebühren: 200 Euro für ein Jahr

Und hier wollte die Stadt ganz schön hinlangen, bevor am Freitag die Kritik wohl doch zu laut wurde: Folgende Preise muss man zahlen, um eine Fahrerlaubnis zu bekommen: Drei Tage kosten 50 Euro. Ein Monat kostet 60 Euro. Für drei Monate sind es 90 Euro. Für sechs Monate 150 Euro. Für neun Monate 180 Euro. Und wer die Fahrerlaubnis ein ganzes Jahr lang braucht, zahlt 200 Euro. Günstiger kommen nur Sozialhilfe-Empfänger und Menschen mit einem Einkommen unter 1.330 Euro weg. Sie zahlen nur zehn Euro.

"Diese schamlose Abzocke ist eine Frechheit", findet CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. "Die Stadt erlässt ein sozial ungerechtes Verbot und bereichert sich dann auch noch daran. 200 Euro im Jahr sind viel Geld." Vor allem für viele, die eine Fahrerlaubnis für ihren alten Diesel brauchen. Berechtigt für eine Ausnahme sind soziale und pflegerische Hilfsdienste, Schichtdienstleistende, Lieferanten lebensnotwendiger Güter, kranke Menschen, die zum Beispiel im Umland wohnen und in der Innenstadt zum Arzt müssen.

In einer Anfrage fordert der CSUler den SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag dazu auf, die Preise zu erklären – im Sinne der sozialen Gerechtigkeit. Verwundert ist Pretzl auch darüber, dass das KVR die Preisliste nicht offiziell bekannt gab. Erst nach langem Suchen habe er die Preise entdeckt. Transparenz sieht aus seiner Sicht anders aus.

SPD lädt KVR-Chefin zur "Klärung" ein

Auch SPD-Fraktionschefin Anne Hübner war am Freitag über die Preise überrascht. Denn sie habe diese nicht gekannt, bis Pretzl die Anfrage stellte, sagt sie. Das Dieselverbot beschloss der Stadtrat zwei Tage vor Weihnachten. Die Vorlage bekamen die Stadträte erst in der Sitzung zu sehen. Auf Seite 95 einer Anlage einer Tischvorlage standen die Preise, so Hübner. "Das hat natürlich niemand gesehen." Sie hätte sich mehr Transparenz seitens des Kreisverwaltungsreferates gewünscht.

Auch die SPD hält die Preise für deutlich zu teuer, sagt Hübner. "Es kann nicht sein, dass eine Ausnahme für ein Jahr teurer ist als für drei Tage. Es steckt ja immer der gleiche Verwaltungsaufwand dahinter." Zur "Klärung" hat die SPD die grüne KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl nächste Woche eingeladen, sagt Hübner.

Da will sie auch noch ein anderes Thema mit ihr besprechen. Eigentlich hatte der Stadtrat beantragt, dass das KVR ein Konzept für soziale Ausnahmen erstellen soll. Allerdings habe das KVR noch keinen Vorschlag dafür gemacht. Dafür habe sie Verständnis, sagt Hübner. Schließlich seien die Zeiträume knapp gewesen. Allerdings fordert Hübner dafür "Augenmaß" bei den Kontrollen. "Jetzt den Kontrollhammer rauszuholen, wäre absolut unverhältnismäßig. Ein Übergangszeitraum muss sein", sagt Hübner. KVR und Polizei hätten dies zugesagt. Die Umwelthilfe wiederum, mit der die Stadt das Dieselverbot aushandelte, fordert strenge Kontrollen, und zwar von Anfang an.

KVR kündigt "kritische Prüfung" der Gebühren an

Selbst die Grünen sind mit den Gebühren nicht zufrieden. Die Stadt wolle kein Kapital aus dem Dieselverbot schlagen, sagt Grünen-Stadtrat Florian Roth. Er kündigte am Freitagnachmittag an: Die Gebühren sollen noch vor Inkrafttreten der Neuregelung korrigiert werden.

Aber wie kommt es überhaupt zu den Preisen, wenn sie angeblich keiner will? Die Erklärung aus dem KVR: Die Gebühren für Ausnahmen im Einzelfall wurden nicht neu festgelegt. Vielmehr wurden die Gebühren, die bislang schon fällig waren, wenn man eine Ausnahme für die Umweltzone brauchte, fortgeführt. Theoretisch gibt's noch Spielraum. Der gesetzliche Rahmen liegt laut KVR zwischen 25 und 6.000 Euro. Und auch das KVR hat die Kritik gehört und kündigt nun eine "kritische Prüfung" an.