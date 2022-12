Klimaprotest in und um München: Aktivisten kleben am Stachus und blockieren Autobahnen

Es geht wieder los mit den Blockaden in der Stadt – angekündigt wurde der Stachus. Am Montagmorgen klebten sich Aktivisten der "Letzen Generation" auf die Fahrbahn. Die Polizei ist vor Ort. Auch zwei Autobahnabschnitte wurden durch Demonstranten blockiert.

München - Diese Lage hat es zuletzt im Vorfeld eines Münchner Klimaprotests nicht gegeben. Die Aktivisten von "Letzte Generation" haben vor Tagen angekündigt, erneut in München auf die Straße zu gehen. Erneut am Stachus.

Klimaaktivisten kleben auf der Fahrbahn am Stachus

Am Montagmorgen haben sich Protestteilnehmer wieder auf die Straße geklebt. Auf Twitter heißt es dazu: "Die Aussicht auf Präventivhaft oder Strafen hält diese Menschen nicht ab. Wir alle sind in nie dagewesener Gefahr und die Regierung setzt nicht mal einfachste Sicherheitsmaßnahmen um."

Zum dritten Mal am Stachus

Die Polizei hat sich durch die Vorankündigung konkret vorbereitet. Bisher konnte sie nur reagieren, nachdem ein Klimaprotest Form angenommen hatte und bereits Protestierende auf der Fahrbahn klebten - oder an Bürogebäuden. Es ist das insgesamt dritte Mal, dass Klimaaktivisten in München den Stachus als Ort ihres Protests gewählt haben.

Die Münchner Polizei ist vor Ort und warnt vor Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn durch Aktivisten gesperrt ist. Die Versammlung wurde bereits aufgelöst und die Aktivisten werden von der Fahrbahn gelöst.

Ankündigung per Twitter

Per Twitter hatten die Protestler nach der Freilassung ihrer Mitstreiter aus der Präventivhaft in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim angekündigt, sich davon nicht abhalten zu lassen, trotz erneut drohendem Gewahrsam. Uhrzeit und Datum hatte die "Letzte Generation" genau angegeben. Eben am 5. Dezember 2022, am Stachus, direkt beim Taxistand.

Die Polizei ließ sich am Sonntag nicht in die Karten blicken. "Wir werden am Stachus und in der Stadt präsent sein", kündigte Andreas Franken an, Pressechef der Polizei. Welche Kräfte genau, in welcher Anzahl, an welchem Ort? Dazu könne er und wolle er nichts sagen, so Franken.

Hartes Durchgreifen

Die Polizei versuchte diesmal mit allen Mitteln, Verkehrsblockaden gar nicht erst entstehen zu lassen, also die Demonstranten daran zu hindern, sich erwartbar festzukleben. Das scheint jedoch nicht geklappt zu haben, wie Fotos vom Stachus zeigen:

Die Polizei ist bereits vor Ort und warnt vor Verkehrsbehinderungen durch den Klimaprotest. © privat

Angemeldeter Protest am Stachus

Der Protest am Stachus wurde nicht nur via Twitter angekündigt, sondern auch beim KVR angemeldet. Laut AZ-Information durften sich die Aktivisten sogar auf der Fahrbahn aufhalten, sollten sich aber nach zehn Minuten auf die Verkehrsinsel begeben. Es gab die Auflage, dass sie sich nicht verkleben dürfen - dagegen wurde am Montagmorgen jedoch verstoßen.

Eine Finte? Aktivisten blockieren A9 und A99 bei München

Denkbar war vorab auch, dass die Klimaaktivisten eine Finte am Stachus geplant hatten. Das hatte die Polizei ebenfalls im Blick. Tatsächlich begaben sich Demonstranten auch auf die A9 und A99 bei München, um dort den Verkehr zum Erliegen zu bringen.

"Der Verkehr auf der A9 und A99 bei München ist aktuell gestoppt, weil Menschen von der Letzten Generation auf Schilderbrücken gestiegen sind", lautet das Statement auf Twitter.