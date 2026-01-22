AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.01.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es scheint irgendeine Unstimmigkeit in der Luft zu liegen. Damit die Harmonie zurückkehrt, ist ein offenes Gespräch unumgänglich.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht.

