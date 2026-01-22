Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.01.2026

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es scheint irgendeine Unstimmigkeit in der Luft zu liegen. Damit die Harmonie zurückkehrt, ist ein offenes Gespräch unumgänglich. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht.