Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.01.2026
WIDDER
Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.
STIER
In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!
ZWILLINGE
Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.
KREBS
Es scheint irgendeine Unstimmigkeit in der Luft zu liegen. Damit die Harmonie zurückkehrt, ist ein offenes Gespräch unumgänglich.
LÖWE
Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!
JUNGFRAU
Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.
WAAGE
Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen.
SKORPION
Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach.
SCHÜTZE
Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.
STEINBOCK
Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.
WASSERMANN
Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.
FISCHE
Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht.
