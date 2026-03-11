Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihre momentane Vitalität befähigt Sie zu überdurchschnittlichen Leistungen, sofern Sie diese sinnvoll einzusetzen verstehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Viele werden in der zweiten Tageshälfte wohl oder übel beweisen müssen, wie ernst ihre guten Vorsätze wirklich gemeint sind. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Missverständnis könnte in den frühen Morgenstunden für Unruhe sorgen. Versuchen Sie, in aller Ruhe die Fakten zu klären. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Trotz beruflicher Belastung sollten Sie dafür sorgen, dass nach Feierabend noch genügend Zeit für Hobby und Erholung bleibt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Wenn Sie etwas risikofreudiger wären, könnte ein guter Gewinn für Sie drin sein. Ihre Chancen stehen momentan recht günstig. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Unerwartete Ereignisse werden sich positiv auf eine weitere Entwicklung im Arbeitsbereich auswirken. Verfolgen Sie Ihr Ziel. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Das Gewöhnliche hat jetzt keine Chance. Um in Sachen Problemlösung zu punkten, müssen Sie sich schon etwas einfallen lassen.