Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Fleiß, Ehrgeiz und Diplomatie nennt sich das Trio, das Ihnen heute beim Erreichen Ihrer Ziele tatkräftig zur Seite steht. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.