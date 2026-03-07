AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.03.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Fleiß, Ehrgeiz und Diplomatie nennt sich das Trio, das Ihnen heute beim Erreichen Ihrer Ziele tatkräftig zur Seite steht.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.