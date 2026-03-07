Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.03.2026
WIDDER
Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern.
STIER
Fleiß, Ehrgeiz und Diplomatie nennt sich das Trio, das Ihnen heute beim Erreichen Ihrer Ziele tatkräftig zur Seite steht.
ZWILLINGE
Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.
KREBS
Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.
LÖWE
Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.
JUNGFRAU
Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.
WAAGE
Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger.
SKORPION
Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal.
SCHÜTZE
Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.
STEINBOCK
Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen.
WASSERMANN
Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.
FISCHE
Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.
