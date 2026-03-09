AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Folgen Sie dem inneren Impuls, ein Problem auf eine eher unkonventionelle Art zu lösen. Genau das wird Sie zum Ziel führen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht?

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Während Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie sich auf einen Vorschlag einlassen sollen, ist das Interesse bereits geweckt.

