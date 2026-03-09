Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.03.2026

09. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Folgen Sie dem inneren Impuls, ein Problem auf eine eher unkonventionelle Art zu lösen. Genau das wird Sie zum Ziel führen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht? Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Während Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie sich auf einen Vorschlag einlassen sollen, ist das Interesse bereits geweckt.