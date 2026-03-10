Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.03.2026
WIDDER
Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.
STIER
Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.
ZWILLINGE
Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.
KREBS
Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.
LÖWE
Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug.
JUNGFRAU
Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus.
WAAGE
Anspannung und Reizbarkeit verlassen Sie den gesamten Tag über nicht. Umso wichtiger ist es, zusätzlichen Stress zu meiden.
SKORPION
Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.
SCHÜTZE
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit. Sie werden all Ihre Kräfte zur Bewältigung bevorstehender Aufgaben dringend benötigen.
STEINBOCK
Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.
WASSERMANN
Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.
FISCHE
Keine Panik, wenn ein Handgriff danebengeht. Es gibt eben solche Tage! Einfach den Humor bewahren und unbeirrt weitermachen.
