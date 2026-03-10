AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Anspannung und Reizbarkeit verlassen Sie den gesamten Tag über nicht. Umso wichtiger ist es, zusätzlichen Stress zu meiden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit. Sie werden all Ihre Kräfte zur Bewältigung bevorstehender Aufgaben dringend benötigen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Keine Panik, wenn ein Handgriff danebengeht. Es gibt eben solche Tage! Einfach den Humor bewahren und unbeirrt weitermachen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.