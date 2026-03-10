Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. März 2026 - 07:47 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Anspannung und Reizbarkeit verlassen Sie den gesamten Tag über nicht. Umso wichtiger ist es, zusätzlichen Stress zu meiden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit. Sie werden all Ihre Kräfte zur Bewältigung bevorstehender Aufgaben dringend benötigen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Keine Panik, wenn ein Handgriff danebengeht. Es gibt eben solche Tage! Einfach den Humor bewahren und unbeirrt weitermachen.