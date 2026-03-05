Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.03.2026
WIDDER
Wer seinen Traumpartner noch nicht gefunden hat, sollte sich die Augen reiben! Das Glück befindet sich ganz in der Nähe.
STIER
Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen.
ZWILLINGE
Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit!
KREBS
Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl!
LÖWE
Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen.
JUNGFRAU
Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.
WAAGE
Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.
SKORPION
Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.
SCHÜTZE
Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.
STEINBOCK
Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.
WASSERMANN
Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.
FISCHE
Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.
