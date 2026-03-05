Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

05. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wer seinen Traumpartner noch nicht gefunden hat, sollte sich die Augen reiben! Das Glück befindet sich ganz in der Nähe. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.