AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wer seinen Traumpartner noch nicht gefunden hat, sollte sich die Augen reiben! Das Glück befindet sich ganz in der Nähe.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.