Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Es dürfte Ihnen leichtfallen, endlich das zu erreichen, worauf Sie lange gehofft haben. Ihre Möglichkeiten werden sich erweitern.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Kleinere Enttäuschungen stecken Sie derzeit gut weg. Ihr Selbstvertrauen ist stark genug. Nicht durch Kritik verunsichern lassen!

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Setzen Sie Ihre Kräfte verstärkt in Energie um, sportliche Aktivitäten eingeschlossen. Alles läuft heute nach Wunsch und Plan ab.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

An einem Vertrauensbruch haben Sie länger zu knabbern als erwartet. Suchen Sie die Ablenkung, das bringt Sie auf andere Gedanken.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben.

