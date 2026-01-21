Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.01.2026
WIDDER
Es dürfte Ihnen leichtfallen, endlich das zu erreichen, worauf Sie lange gehofft haben. Ihre Möglichkeiten werden sich erweitern.
STIER
Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.
ZWILLINGE
Kleinere Enttäuschungen stecken Sie derzeit gut weg. Ihr Selbstvertrauen ist stark genug. Nicht durch Kritik verunsichern lassen!
KREBS
Setzen Sie Ihre Kräfte verstärkt in Energie um, sportliche Aktivitäten eingeschlossen. Alles läuft heute nach Wunsch und Plan ab.
LÖWE
An einem Vertrauensbruch haben Sie länger zu knabbern als erwartet. Suchen Sie die Ablenkung, das bringt Sie auf andere Gedanken.
JUNGFRAU
Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.
WAAGE
Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.
SKORPION
Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.
SCHÜTZE
Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen.
STEINBOCK
Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.
WASSERMANN
Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.
FISCHE
Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben.
