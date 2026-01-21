Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.01.2026

21. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Es dürfte Ihnen leichtfallen, endlich das zu erreichen, worauf Sie lange gehofft haben. Ihre Möglichkeiten werden sich erweitern. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Kleinere Enttäuschungen stecken Sie derzeit gut weg. Ihr Selbstvertrauen ist stark genug. Nicht durch Kritik verunsichern lassen! Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Setzen Sie Ihre Kräfte verstärkt in Energie um, sportliche Aktivitäten eingeschlossen. Alles läuft heute nach Wunsch und Plan ab. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. An einem Vertrauensbruch haben Sie länger zu knabbern als erwartet. Suchen Sie die Ablenkung, das bringt Sie auf andere Gedanken. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben.