Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.01.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele.
STIER
Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.
ZWILLINGE
Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen.
KREBS
Obwohl dieser Tag arbeitsmäßig recht anstrengend verläuft, wird im privaten Bereich endlich alles wieder etwas entspannter sein.
LÖWE
Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.
JUNGFRAU
Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren.
WAAGE
Ein Tag für viele kleine Fettnäpfchentretereien. Also am besten sehr vorsichtig und zurückhaltend agieren, dann passiert weniger.
SKORPION
Nehmen Sie sich heute nur das vor, was Sie auch zeitlich bewältigen können. Damit lassen sich locker Stress und Hektik vermeiden.
SCHÜTZE
Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Spitze treiben! Mancher sieht die Welt zu sehr durch seine Brille und überfordert andere.
STEINBOCK
Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer.
WASSERMANN
Sie haben eine Menge zu erledigen. Aber je größer die Anforderungen an Ihr Organisationstalent, umso mehr geraten Sie in Schwung.
FISCHE
Das Ausweichmanöver, das Sie betreiben, ist einfach nur anstrengend. Wenn Sie ganz ehrlich sind: Es bringt Sie auch nicht weiter.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen