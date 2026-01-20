Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Obwohl dieser Tag arbeitsmäßig recht anstrengend verläuft, wird im privaten Bereich endlich alles wieder etwas entspannter sein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Tag für viele kleine Fettnäpfchentretereien. Also am besten sehr vorsichtig und zurückhaltend agieren, dann passiert weniger. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nehmen Sie sich heute nur das vor, was Sie auch zeitlich bewältigen können. Damit lassen sich locker Stress und Hektik vermeiden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Spitze treiben! Mancher sieht die Welt zu sehr durch seine Brille und überfordert andere. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie haben eine Menge zu erledigen. Aber je größer die Anforderungen an Ihr Organisationstalent, umso mehr geraten Sie in Schwung. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Das Ausweichmanöver, das Sie betreiben, ist einfach nur anstrengend. Wenn Sie ganz ehrlich sind: Es bringt Sie auch nicht weiter.