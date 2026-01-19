AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.01.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ohne die kleinen positiven Ereignisse des Tages wäre es Ihnen wahrscheinlich sogar langweilig. Alles läuft nach Ihrem Geschmack.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Wenn andere zögern, dann ist der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Talente unter Beweis stellen können. Ruhig etwas mutiger sein!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Um die Wahrheit herauszufinden, müssen Sie zwischen den Zeilen lesen, ansonsten wäre eine Nachricht für Sie nur die Hälfte wert.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.

