Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.