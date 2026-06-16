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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.

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