Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.
STIER
Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!
ZWILLINGE
Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.
KREBS
Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen.
LÖWE
Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten.
JUNGFRAU
Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative.
WAAGE
Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen.
SKORPION
Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen.
SCHÜTZE
Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.
STEINBOCK
Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung.
WASSERMANN
Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.
FISCHE
Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.
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