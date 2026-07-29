Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Singles, die mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.
STIER
Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, um einen Fehler auszugleichen. Die etwas angespannte Lage entspannt sich schnell wieder.
ZWILLINGE
Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu.
KREBS
Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma.
LÖWE
Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch.
JUNGFRAU
Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.
WAAGE
Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.
SKORPION
Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten.
SCHÜTZE
Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen.
STEINBOCK
Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen.
WASSERMANN
So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.
FISCHE
Wie gut, dass Sie Ihr Vorhaben bereits vollständig vor Augen haben. Die Umsetzung Ihrer Ideen fällt Ihnen dadurch deutlich leichter.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen