Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es beginnt mit der richtigen Wahl Ihrer Worte. Nehmen Sie sich darum genügend Zeit, sich auf ein Gespräch gründlich vorzubereiten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Der Karriere zuliebe sollten Sie sich jetzt einen kräftigen Ruck geben. Gute Chancen spendiert der Kosmos nämlich nicht alle Tage. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Bei dem, was Sie derzeit beruflich vorhaben, kommt es auf eine möglichst genaue Vorbereitung an. Die Zeit sollten Sie sich nehmen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wenn es ab und an einmal schnell gehen muss, sollten Sie Ihren Hang zum Perfektionismus einfach ausblenden. Er würde nur behindern.