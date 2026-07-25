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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es beginnt mit der richtigen Wahl Ihrer Worte. Nehmen Sie sich darum genügend Zeit, sich auf ein Gespräch gründlich vorzubereiten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der Karriere zuliebe sollten Sie sich jetzt einen kräftigen Ruck geben. Gute Chancen spendiert der Kosmos nämlich nicht alle Tage.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Bei dem, was Sie derzeit beruflich vorhaben, kommt es auf eine möglichst genaue Vorbereitung an. Die Zeit sollten Sie sich nehmen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wenn es ab und an einmal schnell gehen muss, sollten Sie Ihren Hang zum Perfektionismus einfach ausblenden. Er würde nur behindern.

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