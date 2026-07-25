Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust.
STIER
Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen!
ZWILLINGE
Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept.
KREBS
Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten.
LÖWE
Es beginnt mit der richtigen Wahl Ihrer Worte. Nehmen Sie sich darum genügend Zeit, sich auf ein Gespräch gründlich vorzubereiten.
JUNGFRAU
Der Karriere zuliebe sollten Sie sich jetzt einen kräftigen Ruck geben. Gute Chancen spendiert der Kosmos nämlich nicht alle Tage.
WAAGE
Idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
SKORPION
Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.
SCHÜTZE
Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.
STEINBOCK
Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können!
WASSERMANN
Bei dem, was Sie derzeit beruflich vorhaben, kommt es auf eine möglichst genaue Vorbereitung an. Die Zeit sollten Sie sich nehmen.
FISCHE
Wenn es ab und an einmal schnell gehen muss, sollten Sie Ihren Hang zum Perfektionismus einfach ausblenden. Er würde nur behindern.
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