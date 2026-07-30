Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Der Umgang mit Ihnen dürfte nicht ganz unproblematisch verlaufen. Zur Entspannung einmal eine kleine Verschnaufpause einlegen! Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Jetzt sollten Sie in höchstem Maß diplomatisch vorgehen. Nur so lassen sich Konflikte schon im Vorfeld so gering wie möglich halten. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Die heilsame Kraft des Saturns schafft Linderung bei Beschwerden. Sie fühlen sich den Anforderungen des Tages gewachsen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie fühlen es selbst: In der Liebe verzeichnen Sie ein starkes Zuneigungsplus. Es müsste Ihnen Auftrieb sowie Halt und Stärke geben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Es lohnt sich nicht, ein kleinliches Verhalten an den Tag zu legen. Vieles, was bei Ihnen Unmut erzeugt, ist eigentlich unbedeutend. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Keine kritische Stunde dürfte den Tagesablauf stören. Sie halten alle Fäden fest in der Hand und sind nicht aus der Ruhe zu bringen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Bemühen Sie sich um ein friedlicheres Klima, besonders auf partnerschaftlicher Ebene. Sie könnten heute etwas zu impulsiv reagieren. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Im Job genießen Sie Respekt und Sympathien, da Sie stets hilfsbereit und ambitioniert sind. Teamwork wird bei Ihnen großgeschrieben.