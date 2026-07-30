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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Der Umgang mit Ihnen dürfte nicht ganz unproblematisch verlaufen. Zur Entspannung einmal eine kleine Verschnaufpause einlegen!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Jetzt sollten Sie in höchstem Maß diplomatisch vorgehen. Nur so lassen sich Konflikte schon im Vorfeld so gering wie möglich halten.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Die heilsame Kraft des Saturns schafft Linderung bei Beschwerden. Sie fühlen sich den Anforderungen des Tages gewachsen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie fühlen es selbst: In der Liebe verzeichnen Sie ein starkes Zuneigungsplus. Es müsste Ihnen Auftrieb sowie Halt und Stärke geben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Es lohnt sich nicht, ein kleinliches Verhalten an den Tag zu legen. Vieles, was bei Ihnen Unmut erzeugt, ist eigentlich unbedeutend.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Keine kritische Stunde dürfte den Tagesablauf stören. Sie halten alle Fäden fest in der Hand und sind nicht aus der Ruhe zu bringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Bemühen Sie sich um ein friedlicheres Klima, besonders auf partnerschaftlicher Ebene. Sie könnten heute etwas zu impulsiv reagieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Im Job genießen Sie Respekt und Sympathien, da Sie stets hilfsbereit und ambitioniert sind. Teamwork wird bei Ihnen großgeschrieben.

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