Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag.
STIER
Der Umgang mit Ihnen dürfte nicht ganz unproblematisch verlaufen. Zur Entspannung einmal eine kleine Verschnaufpause einlegen!
ZWILLINGE
Jetzt sollten Sie in höchstem Maß diplomatisch vorgehen. Nur so lassen sich Konflikte schon im Vorfeld so gering wie möglich halten.
KREBS
Die heilsame Kraft des Saturns schafft Linderung bei Beschwerden. Sie fühlen sich den Anforderungen des Tages gewachsen.
LÖWE
Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten.
JUNGFRAU
Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage.
WAAGE
Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie.
SKORPION
Sie fühlen es selbst: In der Liebe verzeichnen Sie ein starkes Zuneigungsplus. Es müsste Ihnen Auftrieb sowie Halt und Stärke geben.
SCHÜTZE
Es lohnt sich nicht, ein kleinliches Verhalten an den Tag zu legen. Vieles, was bei Ihnen Unmut erzeugt, ist eigentlich unbedeutend.
STEINBOCK
Keine kritische Stunde dürfte den Tagesablauf stören. Sie halten alle Fäden fest in der Hand und sind nicht aus der Ruhe zu bringen.
WASSERMANN
Bemühen Sie sich um ein friedlicheres Klima, besonders auf partnerschaftlicher Ebene. Sie könnten heute etwas zu impulsiv reagieren.
FISCHE
Im Job genießen Sie Respekt und Sympathien, da Sie stets hilfsbereit und ambitioniert sind. Teamwork wird bei Ihnen großgeschrieben.
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